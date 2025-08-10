[TV핫스팟] ‘화려한 날들’ 박정연, 재벌가 막내딸 찰떡이잖아

8월 9일 기대 속에 첫 방송한 KBS 2TV 새 주말드라마 '화려한 날들' 박정연이 첫 방송과 함께 청초한 미모가 빛나는 첫 회 대본 인증샷을 공개하며 '화려한 날들'에 대한 기대감을 한껏 높였다.

박정연 소속사 솔트엔터테인먼트는 SNS를 통해 영라로 변신한 박정연이 첫 회 대본과 함께한 모습을 공개했다. 극 중 주목받는 신예화가답게 화실용 에이프런을 착용하고 환하게 웃음 지은 박정연의 청초한 미모가 시선을 집중시킨다.

'화려한 날들'(연출 김형석/극본 소현경/제작 스튜디오 커밍순, 스튜디오 봄, 몬스터유니온)은 '인간은 누구에게나 화려한 날들이 있다. 지금이든, 과거에서든, 앞으로든. 각기 다른 의미로 만나게 되는 화려한 날들에 대한 세대 공감 가족 멜로 이야기'다. 박정연은 박성재(윤현민)의 배다른 동생이자 고성희(이태란)와 박진석(박성근)의 딸 '박영라'로 분해 티 없이 맑고 순종적인 모습으로 첫 등장했다. 어머니 성희의 혹독한 통제 아래 조신하고 차분한 성격으로 자란 영라는 '주목받는 신예 화가'라는 타이틀에 갇혀 살던 중, 이지완(손상연)을 만나 일탈을 경험하게 된다.

9일 방송에서는 '항상 지켜보고 있습니다'는 메시지가 담긴 의문의 꽃다발을 버린 뒤 화실에서 작업에 몰두하는 영라의 모습이 전파를 타며 궁금증을 유발했다. 인기리에 방송중인 SBS 금토 미니시리즈 '트라이: 우리는 기적이 된다'에서 실력과 노력을 겸비한 사격부 에이스 '서우진'으로 분해 사랑받고 있는 박정연은 '화려한 날들'로 또 다른 변신을 선보이며 전방위 활약을 펼치게 됐다. '화려한 날들'을 통해 긴 호흡의 주말 드라마에 첫 도전하게 됐다. 박정연은 "사계절이 담긴 긴 호흡의 드라마를 많은 선배님들, 스태프분들과 함께 완성해갈 수 있는 기회가 주어져 행복하다"며 극 중 영라가 성장해가는 모습을 잘 보여드릴 수 있도록 노력하겠다는 힘찬 각오를 전했다.

꾸밈없이 청량한 미모와 섬세하고 안정적인 연기력을 겸비한 매력적인 배우 박정연이 주말 안방극장을 사로잡을 '화려한 날들'을 통해 보여줄 새로운 변신에 귀추가 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

