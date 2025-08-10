박찬욱 감독, 파업 규정 위반으로 美 작가조합 제명

박찬욱 감독이 파업 규정을 위반했다는 이유로 미국 작가 조합(WGA)에서 제명됐다.
10일 버라이어티 등 외신에 따르면 WGA는 HBO 시리즈 동조자 작가인 박찬욱 감독과 돈 맥켈러를 제명했다.
박찬욱 감독과 돈 맥켈러는 2023년 WGA 파업 기간 ‘동조자’를 집필해 제명된 것으로 알려졌다. 두 사람은 제명 처분에 대해 항소하지 않았다.
WGA는 2023년 5월부터 9월까지 임금 인상, 스트리밍 플랫폼 시대에 맞춘 공정한 수익 배분, 인공지능(AI) 활용 제한 등을 요구하며 파업을 벌였다. 이 여파로 당시 미국 영화·드라마 제작과 방영이 대거 중단됐다.
이후 WGA는 파업 기간 규정을 위반한 7명을 징계했다.
WGA에는 할리우드 방송·영화 작가 1만여명이 소속된 것으로 알려졌다. WGA에서 제명되면 그들이 관할하는 미국 내 영화·TV 프로젝트에서 공식적으로 작가로 활동할 수 없으며 WGA가 보장하는 최저 임금, 잔여 수익, 복지 혜택에서 제외된다.
또 WGA 계약이 필수인 스튜디오·방송사·OTT 작품에 참여하려면 ‘비조합 작가’ 계약으로만 가능하기 때문에 기회가 제한될 수 있다.
