“하이런 10점, 애버 2점대” 산체스, 팔라손 제압… PBA 3차전 8강 진출

산체스, ‘후배’ 팔라손에 ‘HR10’ 풀세트 승리
‘튀르키예 신예’ 하샤시와 4강 진출 맞대결
신정주-모리 사이그너-김남수 엄상필-황형범
10일 오후 12시부터 8강전…밤10시 LPBA 결승
‘스페인 3쿠션 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)이 8강 진출에 성공했다.
9일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025∼2026시즌 3차 투어 ‘올바른 생활카드 NH농협카드 PBA-LPBA 채리티 챔피언십’ PBA 16강전서 산체스는 ‘후배’ 하비에르 팔라손(스페인∙휴온스)와 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3-2로 승리를 거두고 8강 진출에 성공했다.
이날 산체스는 팔라손을 상대로 1세트를 7이닝(15-12), 2세트를 6이닝(15-12)만에 마무리하는 등 순조롭게 출발했다. 특히 산체스는 5-12로 밀리던 2세트 6이닝째 하이런 10점을 쓸어 담는 등 맹타를 휘둘렀다.
그러나 ‘퍼펙트 가이’ 팔라손의 대항도 만만치 않았다. 팔라손은 3세트를 15-8(7이닝)로 따낸 뒤 4세트도 15-10(8이닝)으로 가져오며 승부를 세트스코어 2-2 원점으로 돌렸다.
승부의 5세트. 팔라손이 초구 2득점 후 이어진 공격이 무위로 돌아간 공 배치를 산체스가 하이런 7점으로 연결하며 7-2 승부에 쐐기를 박았다. 산체스는 곧바로 다음 이닝에서 남은 4득점을 추가해 11-2, 세트스코어 3-2 승리에 마침표를 찍었다.
이날 승리로 산체스는 시즌 개막전(우리금융캐피탈 챔피언십) 준우승 이후 2개 대회만에 다시 8강 무대를 밟게 됐다. 8강전서 ‘튀르키예 신예’ 부라크 하샤시(하이원리조트)와 준결승 진출을 다툰다.
이밖에 다른 테이블에서 열린 16강서는 세미 사이그너(튀르키예∙웰컴저축은행)이 조건휘(SK렌터카)를 3-2로 제압했고, 엄상필(우리금융캐피탈)이 다비드 사파타(스페인∙우리금융캐피탈)을 3-0으로 꺾었다. 마민껌(베트남∙NH농협카드)이 황형범을 3-2로 돌려세웠고, 신정주(하나카드)도 강상구에 3-0 완승했다. 모리 유스케(일본∙에스와이)는 이대웅을 3-0으로, 김남수는 김대진에 3-2 승리했다.
남자부 PBA가 8강전으로 압축된 가운데, 10일 낮 12시부터 8강전에 돌입한다. 모리와 신정주의 첫 경기를 시작으로, 마민껌-엄상필(14:30), 사이그너-김남수(17:00), 산체스-하샤시(19:30) 경기로 이어진다. 이어 밤 10시에는 ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)과 김민아(NH농협카드)가 우승상금 4000만원을 두고 7전 4선승제 결승전을 갖는다.
