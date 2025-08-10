알티, 전소연과 ‘담다디’…“나의 벅찬 출사표”

글로벌 프로듀서이자 DJ 알티(R.Tee)가 새 더블 싱글로 돌아온다.

오늘(10일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 알티의 더블 싱글 ‘담다디’가 발매된다.

이번 더블 싱글에는 동명의 트랙인 ‘담다디’와 ‘Switch Out(스위치 아웃)’까지 총 두 개의 트랙이 실린다. ‘담다디’는 세련된 사운드와 리드미컬한 에너지가 돋보이는 곡으로, 확신 없는 사랑을 믿고 기다리는 감정과 설렘을 동시에 표현했다.

절제된 감정선 속 폭발적인 리듬을 이끌어내는 알티의 감각적인 프로덕션이 돋보이는가 하면, 프로듀서 라도도 작곡에 참여해 완성도를 높였다. 여기에 보컬로 힘을 보탠 아이들 전소연의 독보적인 음색, 섬세한 표현력이 어우러져 전례 없던 시너지로 전 세계 리스너를 정조준할 준비를 마쳤다.

‘Switch Out’ 또한 알티 특유의 매력적인 사운드를 담아냈다. 강렬한 테크노 사운드 위 더해진 에스닉한 감성은 리스너들에게 깊은 울림까지 전달하며 프로듀서 알티로서의 남다른 존재감을 느낄 수 있을 전망이다.

알티는 알티스트레이블(RTST LABEL)을 통해 “레이블을 설립하고 발매하는 첫 더블 싱글이라 정말 뜻깊다. 개인적으로 너무 마음에 드는 곡들이라 자신도 있고, 기분이 정말 좋다”며 “제게는 벅찬 출사표 같은 곡들이다. 리스너 분들도 함께 즐겨주셨으면 좋겠다”고 발매를 앞둔 소감을 전했다.

알티는 ‘담다디’ 발매를 시작으로 꾸준히 더블 싱글 프로젝트를 이어간다. 독자 레이블을 설립하고 본격적인 활동에 나서는 알티는 활발한 음악 작업을 비롯해 글로벌 DJ 프로젝트, 아티스트 양성 등 다방면에서 활동을 펼치며 대중을 만날 계획이다.

