‘울산 데뷔전 승리’ 신태용 감독 웃었다… 팀은 11경기 무승 끝

새 수장과 함께 빚어낸 승리다. 프로축구 K리그1 울산 HD에 합류한 신태용 감독이 데뷔전 승리를 일궜다. 11경기 무승의 악순환을 끊어낸 팀도 비로소 한숨을 돌린다.

울산은 9일 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 25라운드 홈경기에서 제주SK FC 상대로 1-0으로 이겼다. 신 감독 합류 후 첫 경기에서 승리를 신고한 것. 소방수 역할을 곧장 수행한 셈이다. 리그 7경기 무승(3무4패)은 물론, 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 기준으로 하면 공식전 11경기 동안 승리가 없었던 와중 마침내 울린 승전고다.

결단을 내려야 했던 울산은 김판곤 전 감독과 지난 1일 상호합의로 계약을 해지했다. 대신 낙점한 사령탑이 신 감독이다. K리그 무대는 2012년 성남 일화(현 성남FC)에서 물러난 뒤 13년 만에 돌아왔다. 이날 경기 역시 4634일 만의 복귀전이었다.

울산과 신 감독을 웃게 한 결승골의 주인공은 울산 공격수 구스타브 루빅손이었다. 후반 12분 윤재석 대신 교체로 투입, 15분여 만에 골망을 흔들었다. 이때 강상우의 크로스가 상대 수비에 막혀 세컨볼로 흘러나왔고, 그걸 놓치지 않은 루빅손이 득점으로 연결했다.

한편 이날 9승째(7무9패·승점 34)를 올린 울산은 리그 6위로 도약했다.

