1위 싸움 중인데… 또 ‘와르르’ 엄상백… 한화, LG 상대로 연이틀 ‘털썩’

한화 투수 엄상백. 사진=한화 이글스 제공

1위 재도약을 노렸던 독수리가 쓰라린 3연패를 떠안았다.

운명의 주말 3연전 속 쓰라린 2패째다. 프로야구 한화는 9일 서울 잠실 야구장서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 LG와의 원정경기에서 1-8로 크게 무너졌다. 전날 패배(1-2)에 이어 또 일격을 맞았다. 이번엔 선발투수 엄상백이 무너지면서 승부의 추가 초반부터 흔들렸고, 타선도 침묵하는 등 악재가 겹쳤다.

두 팀의 대결은 일찌감치 1, 2위의 정상결전으로 주목받은 바 있다. 한때 선두를 질주했던 한화지만, 최근 연거푸 휘청이면서 2위로 내려왔다. 7일엔 홈 대전에서 KT 상대로 막판 역전패(4-5)를 당하면서 분위기도 가라앉았다. 이번 시리즈에 돌입하기 직전 기준 1위 LG와의 격차는 한 경기 차였다.

판을 뒤집기 위해선 승리가 절실했다. 하지만 도리어 LG에게 두 번의 승리를 내어주고 말았다. 이날 한화를 꺾은 LG는 시즌 65승(2무41패)째를 올렸고, 2위 한화(60승3무42패)와의 격차는 3경기가 됐다.

선발 싸움에서 아쉬움이 컸다. 선발로 복귀한 엄상백은 1회부터 고전을 면치 못했다. 1회 말 선두타자 신민재 상대로 14구나 던져 결국 단타를 허용했다. 이후 오스틴 딘에게는 투런포(0-2)를 맞았고, 오지환에게도 추가 적시타(0-3)를 맞았다.

LG 내야수 오스틴 딘. 사진=LG 트윈스 제공

2회 말 역시 흐름 반전은 여의찮았다. 박해민과 신민재, 문성주를 상대해 각각 단타, 볼넷, 2타점 2루타(0-5)를 허용한 것. 그가 잡은 2회 아웃카운트는 없다. 마운드를 내려온 뒤 후속투수 조동욱이 승계주자에게 홈을 내줘 6번째 실점까지 더해졌다.

엄상백은 이날 1이닝 동안 59구를 던져 5피안타(1피홈런) 3사사구 1탈삼진 6실점(6자책점)을 기록했다. 올 시즌 야심차게 자유계약선수(FA)로 합류해 큰 기대를 모았지만, 시즌 내내 부진이 계속되고 있다. 19경기(16경기 선발)에 나서 1승7패 평균자책점 7.42(70⅓이닝 58자책점)에 머무르는 중이다.

설상가상 한화의 타선도 이날 좀처럼 홈 베이스를 밟지 못했다. 총 7개의 안타를 신고했지만, 1점을 올리는 데 그쳤다. 이도윤이 5회 초 2사 2루에서 우익수 앞 안타로 추격의 적시타(1-7)를 쳤지만, 그게 끝이었다.

한편 샛별 정우주는 이날 한화의 4번째 투수로 구원 등판, 경기 끝까지 아웃카운트 5개를 실점 없이 책임졌다. 특히 1사 2, 3루 위기를 넘겨받은 7회 말에선 상대 4, 5번타자인 오스틴과 문보경을 차례로 삼진 처리하는 괴력을 선보이기도 했다. 지난해 신인 드래프트서 전체 2순위로 지명된 그는 1⅔이닝을 소화, 40구 동안 2피안타 무사사구 4탈삼진 무실점을 기록했다.

한화 투수 정우주. 사진=한화 이글스 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]