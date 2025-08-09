‘마침내’ 맨유, 슬로베니아 특급 세슈코 품었다… 확 바뀐 공격진 눈길

사진=맨체스터 유나이티드 구단 사회관계망서비스(SNS)

새 청사진에 걸맞은 영입 행진에 화룡점정을 찍는다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 공격진 재편에 바짝 힘을 주고 있다. 9일(한국 시간)엔 또 한 명의 영입 소식을 전했다. 바로 슬로베니아 특급 공격수 벤자민 세슈코가 주인공이다.

맨유는 이날 세슈코의 영입 소식을 공식 발표하며 “2023년 6월까지 계약을 체결했다”고 밝혔다. 앞서 영국 현지 매체 ‘BBC’는 최근 “맨유와 라이프치히가 7370만 파운드(한화 약 1372억원) 규모의 이적 계약에 합의했다”고 보도한 바 있다.

2003년생인 세슈코는 2023년부터 RB 라이프치히(독일) 소속으로 활약했고, 87경기 동안 39골 8도움을 기록했다. 맨유의 기대가 크다. 구단에서는 영입 소식에 곁들여 “세슈코는 지난 두 시즌 동안 유럽 5대 리그에서 23세 미만 선수 중 가장 많은 골을 마크했다”고 엄지를 치켜 세웠을 정도다. 그는 지난 시즌 RB 라이프치히에서 21골 6도움을 작성하기도 했다.

선수 본인도 장밋빛 꿈을 그린다. 이날 맨유 구단의 공식 사회관계망서비스(SNS) 및 홈페이지에 공개된 인터뷰에 따르면, 세슈코는 “맨유의 역사는 분명히 매우 특별하지만, 정말로 기대되는 것은 (이곳에서 마주할) 미래”라고 힘줘 말했다.

이어 “이적 과정을 논의하면서 이 팀이 계속 성장하고, 머지않아 곧 가장 큰 트로피를 다시 경쟁할 수 있도록 모든 것이 준비돼 있다는 것이 분명했다. 내 최대 수준에 도달하고, 내 모든 야망을 실현하기에 완벽한 장소”라고 덧붙였다.

화력을 드높일 기회다. 맨유는 올 시즌을 앞두고 공격진 새 판을 짰다. 세슈코 영입에 앞서 마테우스 쿠냐와 브라이언 음뵈모를 차례로 영입한 게 방증이다. 핵심은 역시 최전방 및 중앙 공격수로 활약할 세슈코다. 명가 재건의 선봉장 중책을 맡게 된 그를 향해 많은 이목이 쏠릴 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

