“평소보다 하루 더 즐겨요”… 케이펫페어 서울, 13일부터 나흘간

반려동물산업 박람회 ‘2025 케이펫페어(K-Pet Fair) 서울’이 오는 13일부터 16일까지 서울 강남구 코엑스에서 열린다.

케이펫페어 역사상 처음으로 사흘이 아닌 나흘간 열리는 이번 행사는 한국펫사료협회가 주최하고 메쎄이상이 주관한다. 185개 업체 및 브랜드에서 306개 부스를 차려 사료, 간식, 영양제, 의류, 유모차, 장난감 등 다양한 펫용품을 소개한다.

이번 행사는 다양한 이벤트와 체험 클래스 외에도 유통상담회, 펫산업 트렌드 세미나도 열린다. 유통상담회는 더현대, SSG, 펫마트 등 8개사 10명 바이어와 참가기업 간 네트워킹 장을 마련해 기업의 유통 채널을 개척을 돕는다.

펫산업 트렌드 세미나는 KB금융지주, 포바이투, KOTITI 시험연구원, 한국소비자원 등 단체의 연사들이 펫소비 트렌드에 따른 브랜드 전략, 펫테크 산업 지원을 통한 발전 방안을 다룬다.

건강 특강도 준비됐다. 건국대 동물병원 교수진이 나서 피부과, 안과, 정형외과, 응급의학과 등의 전문 정보를 무료로 제공한다. 체험형 프로그램으로는 보틀케이크, 머핀 2구, 댕스킨라빈스 같은 이색 간식 만들기 클래스가 진행된다.

매일 선착순 300명에게는 반려견용 사료와 샴푸 샘플로 구성된 웰컴키트가 주어진다. 매일 50명까지 1만원에 구매 가능한 꽝없는 댕복권엔 유모차, 켄넬, 가구, 장난감, 사료&간식, 식기 등 경품이 걸렸다.

고양이 집사를 위한 쭈쭈쭈 고양이 샘플링은 일 선착순 100명에게 주어진다. 케이펫페어 공식 어플인 쭈쭈쭈에서 쿠폰을 다운로드 하면 된다. 케이펫페어 카카오 채널 추가 후 쿠폰을 받은 일 선착순 50명에게는 행운의 냥뽑기 기회가 주어진다. 사료, 장난감, 브러시, 매트 등 다양한 선물이 준비됐다.

또한 아발론의 캐리언 하이브리드 유모차를 증정하는 럭키드로우는 누구나 매일 응모가 가능하며 당첨자는 행사 종료 후 발표된다. 신규 브랜드 제품 구매 후 5만원 이상 영수증을 증빙만 하면 참여가 가능한 구매영수증 이벤트는 일 200명 대상 선착순으로 내추럴발란스의 어덜트 LI 리저브 그레인프리 스몰브리드 오리&감자 샘플 4개입이 제공된다.

이번 행사는 오는 12일 사전등록을 하면 4일 내내 무료 관람이 가능하며 현장에서 최태포토 밑독 촬영권 응모도 할 수 있다. 현장권은 1일권에 1만원이다. 2010년 이후 출생자, 1960년 이전 출생자, 장애인, 국가유공자, 반려동물 헌혈증 소지자는 관련 증빙 지참 시 무료 입장이 가능하다.

