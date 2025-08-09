‘징계위 녹취 공개’ KPGA노조, 협회 입장문 반박 “피해 직원에게 2차 가해”

사진=한국프로골프협회(KPGA) 노동조합 제공

한국프로골프협회(KPGA) 노동조합이 김원섭 KPGA 회장의 담화문을 정면으로 반박하며 징계위원회 녹취를 공개했다. 노조는 지난 8일 보도자료를 내 “정당한 비판마저 ‘허위사실 유포’ 로 몰아가는 등 협회가 진실을 덮기 위해 피해 직원들 뿐만 아니라 언론까지 억압하고 있다”고 주장했다.

직장 내 가혹행위 사건으로 내홍을 겪고 있는 KPGA는 7일 김 회장의 담화문을 통해 “감정적 대응이나 보복성 징계는 없었으며, 절차에 따라 투명하게 징계가 이뤄졌다”며 “왜곡 보도에 대해서는 민·형사상 법적 대응을 하겠다”고 밝혔다. 그러나 노조는 하루 뒤 녹취 자료를 공개하며 “KPGA가 외부에 내놓은 메시지와는 완전히 상반된 현실이 고스란히 드러났다”고 목소리를 높였다.

녹취에는 지난 4일 진행된 재심 중 한 징계위원이 가혹행위 피해를 호소한 직원에게 “욕설과 폭언이 있었던 건 일을 제대로 못했기 때문 아니냐. 윗사람이 소리도 지르고 야단치는 게 직장생활”이라고 말한 내용이 담겼다. 이어 “심리적으로 고통받았다는 것은 이해하지만, 그럼에도 본인이 해야 할 일을 안 한 것은 징계 사유”라고 했다. 노조는 이를 ‘2차 가해’라고 지적했다.

노조에 따르면 피해자 징계 사유를 반박하는 참고인의 증언과 자료 제출은 전혀 받아들여지지 않았다. 징계 사유에 대한 반론을 뒷받침할 증언과 증거자료 제출이 징계위에서 배제되거나 차단됐다는 것. 참고인은 고위임원 A와 가까운 스폰서 대표가 피해 직원들에게 합의 압력을 행사했고, 언론 제보의 여부를 따지며 협박성 발언를 했다고 증언했지만 징계위원회는 “그런 것까지 우리가 알 필요는 없다”며 회의를 일방적으로 종료했다는 주장이다.

해고 직원 B의 징계 사유인 중 하나인 ‘모자 샘플 제작 지연’ 건과 관련해서도 참고인이 사실관계를 설명하려 했으나, 징계위는 발언 기회조차 주지 않고 일방적으로 심문을 종료했다는 주장도 덧붙였다.

노조 측은 “협회가 말한 ‘명확한 사실관계 파악’과 ‘소명 기회를 충분히 제공했다’는 담화문 내용과는 정면으로 배치된다”고 말했다. 함께 공개된 녹취에는 징계위 개최 수개월 전 이미 대상자와 징계 수위가 결정돼 있었다는 정황도 담겼다. 한 징계위원은 “이쪽 두 명은 징계로 갈 거고, 나머지는 대기발령이다. 계획이 다 계셨던(있었던) 부분”이라고 했다.

노조는 “대회도 지금 몇 개 없어질 것도 예상하고 있어서 회사도 이렇든 저렇든 구조조정이 좀 필요한 상황”이라는 징계위원의 발언을 두고 “대회유치 실패에 대한 책임을 사무국 직원들에게 전가하는 내용”이라고 주장했다.

노조는 “형식은 징계위원회였지만, 실질은 이미 내정된 결정을 절차로 포장한 것에 가깝다”고 비판했다. 이어 “사건을 제기한 이들에게 칼끝을 돌리는 징계는 조직 정의를 무너뜨리는 행위”라면서 “협회가 언론과 피해 직원들의 문제 제기마저 ‘외부의 위협’ 으로 규정하고 전면 대립의 자세를 취한 점도 심각한 문제”라고 전했다.

노조는 “지금 협회는 조직을 지키는 것이 아니라 권력 유지를 위해 조직을 희생시키고 있는 형국”이라고 강조하며 “이 사건을 덮으려 할수록 더 큰 공론의 장이 열릴 수 있음을 KPGA가 직시해야 할 때”라고 했다.

한편 KPGA노조는 경기지방노동위원회를 통한 피해 직원들의 부당해고 구제신청을 준비 중에 있다. 또한 향후 국회 문화체육관광위원회 소속 손솔 진보당 의원과 함께 문화체육관광부 및 고용노동부에 지속적으로 KPGA 전반에 대한 근로감독과 사무검사를 촉구할 계획이다.

