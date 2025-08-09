‘불꽃야구’ 파이터즈 악마 정근우에게 찾아온 위기…라인업 궁금증 UP

불꽃 파이터즈가 경기 전부터 여러 변수와 맞닥뜨린다.

오는 11일(월) 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 15화에서는 강력한 적, 강릉고에 맞서는 불꽃 파이터즈의 최정예 라인업(?)이 베일을 벗는다.

파이터즈가 상대할 강릉고는 ‘잠자는 시간 빼고 야구만 하는’ 팀으로, 선수들이 뭉쳤을 때 시너지가 극대화되는 강적이다. 1점을 뽑기 위한 다양한 작전으로 파이터즈를 흔들 수 있는 팀인 만큼 이택근은 “더 집요하게 해야 승산이 있다”라며 승부욕을 끌어올린다.

파이터즈는 본격적인 웜업에 나서며 승리 의지를 불태운다. 하지만 내야의 핵심 정근우는 어딘가 불편한지 이광길 수석코치를 급히 부른다. 알고 보니 전날 타격 훈련 때부터 허리에 이상을 느낀 것. 파이터즈 모두는 정근우를 걱정하고, 특히 내야진은 “(정근우가 아프니) 빠질 수가 없어. 뼈가 부러지지 않는 이상”이라며 마음가짐을 단단히 한다. 정예부대로 꾸려진 내야진들이 이 위기를 극복해 낼 수 있을지 관심이 모인다.

그런가 하면, 김성근 감독은 선수들의 컨디션을 살펴보기 위해 그라운드에 등장한다. 김성근 감독이 매의 눈으로 선수들을 지켜보는 와중, 어디선가 “나가고 싶다”라는 간절한 외침이 들려온다. 목소리의 주인공은 김문호. 타격 훈련에 나선 그는 큼지막한 타구를 날리며 출전 의지를 빛내는데. 동료들 역시 그의 타구를 보며 칭찬을 아끼지 않는 가운데 과연 한 타석의 소중함을 아는 남자 김문호는 라인업에 승선할 수 있을까.

드디어 다가온 라인업 발표 시간, 장시원 단장은 “처음 보는 라인업”이라며 선수들의 이목을 끈다. 파이터즈 선수들도 각자가 추리한 라인업을 하나씩 펼쳐놓기 시작한다. 출전의 희망을 품고 있는 선수들의 꿈이 이뤄질지 호기심이 증폭된다.

라인업 발표가 시작되자 파이터즈는 놀라움을 감추지 못한다. 이광길 수석코치는 깊은 한숨 뒤 누군가의 이름을 부르고, 유희관은 “충격적이네”라며 입을 떡 벌린다. 다음 타자가 발표되자 현장은 아예 아수라장이 된다. 모두가 눈이 휘둥그레지고, 누군가는 박수를, 누군가는 씁쓸한 미소를 짓는다. 김성근 감독의 선택을 받은 선수는 믿지 못하겠다는 듯 직접 라인업지를 보기도 한다고. 파이터즈 라커룸을 휩쓴 ‘김성근의 픽’, 이 결정이 경기에 어떤 영향을 끼칠지 모두의 이목이 집중된다.

강릉고를 상대할 불꽃 파이터즈의 색다른 라인업은 오는 11일(월) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

