이민정, 에일리 '보여줄게' 리메이크…고음 파티 열린다

가수 이민정이 에일리의 명곡을 재해석한다.

이민정의 새 디지털 싱글 '보여줄게'는 지난 2012년 발매된 에일리의 동명의 히트곡을 리메이크한 곡으로 떠난 연인 앞에 더 멋진 모습으로 나타나 후회하게 만들겠다는 여자의 마음을 힘 있는 보이스와 직설적인 가사로 표현했다.

중독적인 멜로디와 파워풀한 가창력이 돋보이는 디스코록 곡이었던 원곡을 DJ FRAKTAL과 함께 누 디스코 장르로 재탄생시킨 이민정은 특유의 장점인 화려한 고음으로 리스너들을 사로잡을 예정이다.

가수 데뷔 전인 지난 2016년 SBS '판타스틱 듀오' 에일리 편에 '아차산 아이스크림녀'로 출연해 최종 우승을 거머쥐었던 이민정은 이번 리메이크를 통해 새로운 매력을 예고하며 기대감을 한층 더 끌어올렸다.

한편 이민정의 새 디지털 싱글 '보여줄게'는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]