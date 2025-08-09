케플러(Kep1er), 강렬한 카리스마 품은 ‘악동 소녀’ 미모 잔치

걸그룹 케플러(Kep1er)가 강렬한 카리스마를 품은 악동 소녀들로 변신해 가요계에 뛰어든다.

케플러(Kep1er·최유진, 샤오팅, 김채현, 김다연, 히카루, 휴닝바히에, 서영은)는 오는 19일 7집 미니 앨범 ‘BUBBLE GUM(버블 검)’ 발매를 앞두고 강렬하면서도 극적인 반전 비주얼을 극대화한 두 번째 개별 콘셉트 포토를 공개해 케이팝 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

두 번째 개별 콘셉트 포토는 전날 공개된 ‘BUBBLE GUM(버블 검)’의 두 번째 콘셉트 필름 속 케플러(Kep1er) 멤버들의 시크한 무드를 강조한 콘텐츠다. 올블랙의 과감한 노출이 들어간 의상과 섹시한 매력을 끌어올린 멤버들의 표정과 포즈, 날카로우면서도 강렬한 눈빛이 한시도 시선을 뗄 수 없도록 파격적인 분위기로 연출됐다. 화려한 액세서리와 피어싱, 시크한 메이크업과 스타일링이 메탈 소재 포인트와 어우러져 케플러(Kep1er) 멤버들의 과감한 비주얼 변신에 힘을 실어줬다.

긴 생머리에 땋은 머리와 화려한 네일로 분위기를 강조한 최유진부터 신비로운 분위기로 ‘팜므파탈’ 매력을 입은 샤오팅, 강렬한 눈빛으로 이중적인 느낌을 담아낸 김채현이 눈길을 사로잡았다.

변신 바통을 이어 다채로운 표정과 포즈로 걸크러시를 강조한 김다연, 금발의 거친 헤어스타일과 보이시한 분위기를 연출한 히카루, 차가운 눈빛과 메이크업으로 시선을 강탈한 휴닝바히에까지 멤버들의 각기 다르면서도 매력적인 조화가 다채롭게 담겨 케플러(Kep1er)의 이번 컴백 활동에 숨은 반전의 비밀에도 호기심이 솟구치고 있다.

지난해 11월 발표한 여섯 번째 미니 앨범 ‘TIPI-TAP’ 이후 약 9개월 만에 컴백을 알린 케플러(Kep1er)는 매일 같이 예상을 뛰어넘는 반전의 콘텐츠를 공개하며 컴백 열기를 예열하고 있다. 케플러(Kep1er)가 다음엔 또 어떤 매력적인 변신과 콘텐츠로 팬들을 감탄하게 만들지 기대감을 자아낸다.

한편, 블링블링 핑크 비주얼에서 하루 만에 올블랙으로 극적인 반전을 보여주며 컴백을 손꼽아 기다려 온 팬덤에게 신선한 재미까지 선사하고 있는 케플러(Kep1er)는 오는 19일 7집 미니 앨범 ‘BUBBLE GUM(버블 검)’을 발표한다.

