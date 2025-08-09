'JYP 글로벌 걸그룹' GIRLSET, 글로벌로 가는 미모

JYP엔터테인먼트 글로벌 걸그룹 GIRLSET(걸셋)이 새 싱글 개인 티저를 공개하고 자신감을 표현했다.

GIRLSET은 오는 29일 싱글 'Commas'(커마스)와 동명의 타이틀곡을 발매하고 컴백한다. 지난 7일 공식 SNS를 통해 온라인 커버, 신곡 미리 듣기 영상을 공개했고 9일 오전에는 네 멤버의 강렬한 아우라가 드러나는 개별 포토를 선보였다.

사진 속 렉시, 카밀라, 켄달, 사바나는 붉은 컬러만큼이나 두드러지는 개성을 뽐냈다. 롱 글러브와 레드 선글라스 등 독특한 패션 아이템을 소화한 카밀라, 사바나는 유니크한 포즈로 시선을 끌어당겼다. 렉시와 켄달은 클로즈업 샷 속 표정으로 각자의 카리스마를 표현했고 무심한 듯 헝클어트린 헤어스타일이 쿨한 분위기를 더해 이들이 외칠 GIRLSET만의 이야기를 향한 호기심을 키웠다.

'Commas'는 무더운 여름 열기를 날려버릴 GIRLSET만의 서머송으로 흥을 끌어올리는 비트와 멜로디, 멤버들의 보컬이 조화를 이룬다. 신곡은 아리아나 그란데(Ariana Grande), 저스틴 비버(Justin Bieber), 더 위켄드(The Weeknd) 등 유수 팝스타들의 곡을 만든 토미 브라운(Tommy "TBHits" Brown)과 정국 'Seven (feat. Latto)', 로제 'APT.' 등 K팝 아티스트들의 글로벌 히트곡 제작자이자 리조(Lizzo), 도자 캣(Doja Cat) 등 해외 아티스트들과 협업해온 테론 토마스(Theron Thomas)가 작업에 참여했다.

GIRLSET이라는 이름으로 새롭게 출발하는 렉시, 카밀라, 켄달, 사바나는 그룹명에서 드러나듯 어떠한 제약도 없이 무궁무진한 미래와 의미를 스스로 정의하겠다는 포부를 전한다. 마음으로부터 나오는 이야기를 세상에 전하며 글로벌 음악 시장에서 두각을 나타낼 GIRLSET의 새 싱글 'Commas'는 8월 29일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

