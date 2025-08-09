전소미, EP 'Chaotic & Confused' 샘플러 공개!

전소미가 개성 강한 곡들로 가득 채운 새 EP로 컴백한다.

더블랙레이블은 9일 공식 SNS 채널을 통해 오는 11일 오후 6시 발매되는 전소미의 두 번째 EP 'Chaotic & Confused'의 샘플러 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 전소미는 기상 캐스터로 깜짝 변신, 새 EP 'Chaotic & Confused'가 제목처럼 돌풍을 일으킬 것을 예고한다. 뒤이어 1번 트랙부터 5번 트랙까지, 각 곡의 무드에 어울리는 영상이 펼쳐지며 K팝 팬들의 이목을 집중시킨다.

먼저 전소미가 직접 작사·작곡에 참여한 'Escapade'부터 선공개곡 'EXTRA'(엑스트라), 앨범명과 동명의 수록곡 'Chaotic & Confused', 이번 EP의 타이틀곡 'CLOSER'(클로저), 그리고 전소미가 작사와 작곡에 참여한 또 하나의 수록곡 'DELU'까지, 강렬한 개성으로 중무장한 곡들의 음원 일부가 베일을 벗었다. 이와 동시에 전소미만의 독보적인 스타일링과 재치가 돋보이는 연출까지, 음악을 시각화하는 샘플러 영상에 기대가 커진다.

데뷔 이후 두 번째로 발매하는 이번 EP는 한계 없는 음악적 색채를 담아냈으며, 전소미만의 진솔한 이야기를 직관적으로 들려줄 예정이다.

한편 전소미는 7월 19일 서울 용산구 현대카드 언더스테이지에서 단독 팬미팅 'JEON SOMI 2025 FAN MEETING [CHAOS] IN SEOUL'을 성료한 데 이어, 8월 1일과 3일 각각 도쿄와 오사카에서도 팬미팅 투어를 진행하며 국내를 넘어 글로벌 팬들과의 만남을 가졌다.

전소미의 두 번째 EP 'Chaotic & Confused'와 타이틀곡 'CLOSER' 음원은 8월 11일 오후 6시 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]