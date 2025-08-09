‘결승골’ 김예은 또 골망 갈랐다… U19 여자축구, 아시안컵 예선 2연승

사진=라오스축구협회 제공

한국 여자 축구 19세 이하(U-19) 국가대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 20세 이하(U-20) 아시안컵 예선 2연승째를 신고했다.

박윤정 감독이 이끄는 대표팀은 8일(한국 시간) 라오스 비엔티안의 라오 국립경기장 KM16서 열린 이번 대회 예선 H조 2차전에서 라오스 상대로 1-0 승리를 거뒀다. 경기 막판에 터진 극적인 결승골에 승부가 갈렸다.

지난 1차전 동티모르전(9-0 승) 해트트릭의 주인공인 미드필더 김예은(울산현대고)이 또 승리의 주역으로 우뚝 섰다. 예선 4호 득점이 터진 것. 그는 후반 38분 헤더로 라오스의 골망을 흔들었다.

다만 H조 1위에는 오르지 못했다. 대표팀은 같은 조 방글라데시와 나란히 같은 승수(2승)를 기록, 골 득실(+10)까지도 같지만 다득점서 1골 열세로 조 2위에 자리했다.

한국은 오는 10일 같은 곳에서 방글라데시와 예선 최종전을 치른다. 이번 대회는 총 32팀이 참가하며 예선은 지난 6일부터 시작해 10일까지 열린다. 4팀씩 8개조로 나뉘어 조별리그를 치른다.

이후 각 조 1위를 기록한 8팀과 2위 중 가장 성적이 좋은 3팀, 본선 개최국 태국까지 총 12팀이 본선에서 경합한다. 본선 상위 4팀은 내년 9월 폴란드에서 열릴 2026 국제축구연맹(FIFA) 여자 U-20 월드컵 출전권을 거머쥔다.

