청량미 NCT WISH, 서머송 ‘Surf’로 차트 파도 탄다

NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 서머송 ‘Surf’(서프)로 올여름 짜릿한 청량 신드롬을 몰고 온다.

신곡 ‘Surf’는 펑키하고 묵직한 리듬 위에 청량한 소스를 더한 하이브리드 댄스 팝 곡으로, 리드미컬한 사운드와 서정적인 멜로디, 맑고 투명한 보컬이 조화를 이루며 무더위를 날릴 시원한 에너지를 전한다.

가사에는 파도를 가르며 질주하는 듯한 청춘의 설렘과 자유로움을 서핑에 빗대어 여름과 완벽히 어울리는 감성을 담았다.

오늘(9일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 공개된 신곡 ‘Surf’의 뮤직비디오 티저 영상은 눈부신 여름 햇살 속에서 서핑을 즐기는 여섯 멤버의 자유롭고 활기찬 모습이 경쾌한 곡 분위기와 어우러지며 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

NCT WISH의 미니 3집 선공개곡 ‘Surf’는 8월 12일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 오픈된다.

한편, NCT WISH는 8월 9~10일 일본 도쿄돔에서 열리는 ‘SMTOWN LIVE 2025’(에스엠타운 라이브 2025)에 참석하며, 9월 1일 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’(컬러)를 발표한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]