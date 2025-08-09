경찰청장기 전국단체대항태권도대회, 영천서 10일간 열전

사진=대한태권도협회 제공

대한태권도협회가 주최하는 2025년 경찰청장기 전국단체대항태권도대회가 오는 12일부터 21일까지 10일간 경북 영천체육관에서 열린다.

이번 대회에는 전국 각지에서 약 2700여명의 선수가 참가할 예정이다. 이는 작년 대비 약 200여 명이 증가한 규모로, 참가 열기를 반영해 기존 계획보다 하루 연장한 것이다. 경기 일정은 ▲12일부터 16일까지 중등부 ▲17일 초등부 ▲18일부터 21일까지 고등부로 나뉘어 진행된다.

대회 기간 중인 20일과 21일에는 ‘경찰청장기 무도대회(경력경쟁채용 시험)’가 병행 개최된다. 20일에는 품새, 21일에는 겨루기 경기가 열리며, 최무선관에서 진행된다.

경찰청장기 무도대회는 우수자를 경찰로 채용하는 제도로, 올해는 6개 종목에서 33명을 선발한다. 태권도 종목에서는 이번 대회에서 24명(겨루기 16명, 품새 8명)을 추천하며, 이들은 신체·적성검사와 응시자격 심사, 면접시험 등을 거쳐 최종 12명이 경찰로 선발된다.

또한, 16일부터 17일까지 영천시 생활체육관에서는 ‘2025 KTA 버츄얼태권도 챌린지 시리즈③’이 열린다. IT기술을 접목한 가상 태권도 경기로 치러지는 이번 대회는 다양한 연령대의 참가자들이 출전해 태권도의 새로운 가능성을 선보일 예정이다.

대한태권도협회 양진방 회장은 “이번 대회는 경찰청 무도특채를 통해 우수 선수를 경찰로 선발하는 만큼, 모든 과정에서 공정성과 투명성을 철저히 지킬 것”이라며 “태권도인으로서의 긍지와 사명을 새기는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”고 전했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

