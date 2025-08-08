신태용호, 코칭스태프 확정… 김동기·김용대·우정하 코치 합류

사진=울산 HD 제공

신태용호가 새 코칭스태프를 꾸렸다. 기존 박주영 코치만 잔류하고 나머지는 새 얼굴이다.

8일 울산 HD에 따르면 김동기 코치를 비롯해 고요한, 김용대, 우정하 코치가 새로 합류했다.

김동기 코치는 대우로얄즈(부산 아이파크 전신)에서 프로에 데뷔했다. 아시아축구연맹(AFC)이 공식 인증한 지도자 최고 레벨인 P급을 보유하고 있다. 대한축구협회 전력강화실, 국가대표지원팀, 대회운영팀, 심판운영팀 등 행정가를 거쳤다.

신태용 감독과 사제간으로 호흡을 맞췄던 고요한 코치도 합류했다. 2024년 현역 은퇴 후 FC서울 산하 유소년 팀인 오산고고 코치로 부임한 그는 신 감독의 러브콜을 받고 처음으로 프로 코치를 맡는다.

골키퍼 코치로 김용대 코치가 합류했다. 선수 시절 2016시즌부터 2018시즌까지 울산 유니폼을 입었다. 2017년 부산 아이파크와 두 차례 FA컵(현 코리아컵) 결승에서 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

울산의 피지컬을 책임질 코칭스태프들도 신태용호에 몸을 실었다. 우정하 코치는 2008년 브라질에서 피지컬 코칭 유학으로 실력을 다진 뒤 대한민국 연령별, 국가대표팀을 오가며 노하우와 경험을 쌓은 베테랑이다.

허지섭 스포츠 사이언티스트는 인도네시아 국가대표팀 스포츠 사이언티스트, 수원 삼성 의무팀장을 지냈다. 재활, 물리치료, 피지컬 퍼포먼스 전문 자격도 갖췄다.

신태용 감독과 인도네시아 대표팀에서 전력분석관으로 호흡을 맞춘 김종진 분석관도 가세했다. 김종진 분석관은 신태용 감독의 성남일화 감독(2011~2012년), 성남FC 단장(2025년) 체제에서 함께 일한 바 있다.

한편 기존 박주영 코치는 신태용호에서도 함께한다. 2022시즌 울산에 입단해 선수와 플레잉코치를 거쳐 이번 시즌부터 정식 코치로 활약하고 있다. 신태용 감독과 선수단 사이에서 가교 역할을 맡는다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

