S.E.S 슈, 별거 중인 남편이 “빚 2억8천 대신 변제, 극단적 선택에 업고 병원으로 뛰어가”

사진= 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’ 화면 캡처

S.E.S 출신 슈가 침묵을 깨고 그동안 세간을 떠들썩하게 했던 논란에 대해 솔직한 입장을 밝혔다.

8일 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’에는 ‘논란의 그 사건… 오늘 다 말하겠습니다(최초 공개)’라는 제목의 영상이 업로드됐다. 슈는 영상에서 “말할 기회가 없었고, 그동안은 피하기만 했던 것 같다”며 그동안의 상황을 돌아봤다.

슈는 먼저 BJ방송 출연 당시의 의상 논란을 언급했다. 슈는 “당시 금전적으로 해결해야 할 일이 있었다. 마침 방송 제안이 들어왔고, 급한 마음에 수락했다”며 “처음엔 팬들과 소통하는 공간으로 만들고 싶었는데, 첫 방송에서 유행하던 컷아웃 스타일 옷을 골랐다. 조명과 카메라 앞에 서니 의도치 않게 과한 노출처럼 비춰졌다”고 설명했다. 이어 “풍선이나 후원금을 받았던 건 아니다. 계약금으로 급한 상황을 넘기고, 이후에는 내 스타일대로 방송을 꾸려가려 했다”고 덧붙였다.

도박에 빠지게 된 계기도 밝혔다. 슈는 “라스베이거스 행사에서 지인과 함께한 자리에서 우연히 시작됐다. 주민등록증을 요구해 별 의심 없이 줬고, 그 후로 본격적으로 얽히게 됐다”고 말했다. 슈는 “한 통의 전화로 1억 원이 택시 타고 오는 걸 보고 신기했고, 그 환경을 부러워했던 것도 사실”이라며 “검사가 나중에 ‘당신은 작업당했다’고 말하더라”고 털어놨다.

마카오에서 외국환관리법 위반으로 적발됐던 일도 있었다. 이어 슈는 “개인 자금을 환전한 건데 왜 신고해야 하는지조차 몰랐다. 무지해서 생긴 일이었다”고 밝혔다.

사진= 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’ 화면 캡처

이날 영상에는 남편 임효성도 함께 출연했다. 임효성은 “한동안 떨어져 지냈다. 그러던 중 어느 날 갑자기 빚이 있다는 전화를 받았고, 그 금액이 2억 8천만 원이었다”며 “하루 고민한 끝에 친구들에게 빌린 돈과 모아둔 돈을 더해 갚았지만, 이미 관계는 많이 변해 있었다”고 고백했다.

임효성은 이어 “연락이 두절되고 집에도 들어오지 않아 걱정하던 중 슈가 극단적인 선택을 시도했다. 약을 먹고 쓰러진 그녀를 업고 병원으로 뛰어갔다”고 회상했다. 이를 듣던 슈는 “아이들이 이 이야기를 알게 되는 건 너무 두렵다”며 눈시울을 붉혔다.

임효성은 “네가 나에게 어떤 존재인지 몰라도, 너만큼은 앞으로 잘 살아가길 바란다”며 진심을 전했다. 임효성은 “수영이가 이상하다는 연락을 받고 불안했던 적도 많았다. 어느 날은 네 방 앞에서 밤을 새운 적도 있다”고 말하며 애틋함을 드러냈다.

한편, 슈는 최근 유튜브 활동을 통해 팬들과 다시 소통을 시작하며 활동 재개에 나서고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]