프로배구 OK저축은행, 부산 유소년 배구교실 회원 모집

남자프로배구 OK저축은행이 2025∼2026시즌 부산 유소년 배구교실 회원을 모집한다. 배구교실은 부산 강서실내체육관 보조경기장에서 오는 30일 개강해 매주 토요일, 월 3회 일정으로 정기 운영된다.

총 네 개 팀으로 나뉘어 운영된다. 초등부 혼성팀을 비롯해 여자 중·고등부, 남자 중등부, 남자 고등부로 구성된다. 80분 수업으로 배구단 전문 유소년 강사진의 체계적인 프로그램으로 진행된다.

수업별 정원은 클래스 별 선착순 25명이다. 회원 가입은 배구단 공식 사회관계망서비스(SNS)에 있는 유소년 배구교실 담당자 번호로 이름과 학년, 성별을 기재해 문자 접수하면 개별 안내 예정이다.

회원에게는 다양한 혜택도 주어진다. 회원 본인은 배구단 홈경기를 무료로 관람할 수 있다. 동반 1인에 한해 50% 할인 혜택도 제공된다. 가입비 납부를 마친 학생들을 대상으로는 구단 공식 유소년 유니폼이 지급된다. 구단이 주최하는 각종 행사에 참여할 수 있는 기회도 주어진다.

OK저축은행 관계자는 “새 연고지 부산에서의 첫 유소년 관련 프로그램을 시작하게 돼 더 뜻깊다”라며 “유소년 배구교실을 계기로 배구에 대한 흥미를 많이 느꼈으면 한다. 배구교실을 시작으로 부산 팬들에게 좀더 배구가 친숙하게 다가올 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 계획이다”고 말했다.

