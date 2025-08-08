햄스트링 부상만 3번… KIA 김도영, 결국 시즌 조기 마감

KIA 김도영이 지난 3월22일 오후 광주 북구 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO 리그 개막전 NC전에서 3회 말 1사 주자 없는 상황에서 안타를 친 뒤 왼쪽 다리 통증을 호소하며 더그아웃으로 돌아오고 있다. 사진=뉴시스

결국 잦은 부상이 발목을 잡았다.

지난 시즌 프로야구 최우수선수(MVP) 내야수 김도영(KIA)이 결국 시즌을 접었다. 올해 3차례나 부상이 발생한 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 때문이다.

KIA는 “김도영이 창원 소재 병원에서 자기공명영상(MRI) 검사를 받은 결과 왼쪽 햄스트링 손상 진단이 나왔다”며 “현재 부종이 있어 2~3주 후 재검진을 통해 정확한 부상 정도를 확인할 수 있다는 소견을 들었다”고 밝혔다.

정확한 부상 정도와 재활 기간은 재검진 후 나올 전망이다. 하지만 KIA는 재검진 결과와 상관없이 김도영을 출전시키지 않기로 했다. 출전 대신 재활에 집중시킬 계획이다.

KIA 김도영. 사진=KIA 타이거즈 제공

김도영은 지난 시즌 최우수선수에 오르며 슈퍼스타로 등극했다. 하지만 올 시즌 벌써 3번째 햄스트링 부상을 당했다.

지난 7일 사직 롯데전에서 선발 출전했으나 5회말 수비를 하다 햄스트링에 불편함을 느껴 교체됐다. 앞서 3월22일 NC와의 개막전에서 왼쪽 허벅지에 통증을 느꼈고, 햄스트링 손상 진단을 받았다.

한 달간의 재활을 거친 뒤 4월25일 그라운드에 돌아왔지만 약 한 달 뒤인 5월27일 키움전에서 2루 도루를 시도하다 오른쪽 햄스트링을 다쳤다. 두 달 동안 재활을 거친 뒤 지난 2일 1군 엔트리에 등록돼 5일 롯데전에서 복귀전까지 치렀지만 결국 전열을 이탈했다.

올 시즌 성적은 타율 0.309(110타수 34안타) 7홈런 27타점 3도루 20득점 OPS(출루율+장타율) 0.943이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]