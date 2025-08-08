아이유, 9월 KSPO돔서 팬밋업 개최…2년 만 공식 팬미팅

가수 겸 배우 아이유(IU)가 팬들과의 특별한 만남을 예고했다.

소속사 EDAM엔터테인먼트는 8일, 아이유 공식 SNS 채널을 통해 오는 9월 13일과 14일 양일간 KSPO DOME에서 열리는 ‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’ 개최 소식과 함께 공식 포스터를 공개했다. 포스터 속 아이유는 청량한 분위기 속 사랑스러운 비주얼로 카메라를 응시하며 설레는 마음을 자아낸다. 하늘빛 색감과 감성적인 폰트가 팬밋업 콘셉트와 어우러지며 기대감을 더한다.

‘Bye, Summer’는 2023년 9월 팬콘서트 ‘I+UN1VER5E’ 이후 약 2년 만에 열리는 오프라인 공식 팬 행사다. 공연명은 지난해 서울 월드컵 경기장에서 열린 아이유 콘서트에서 미발매곡으로 처음 공개되어 화제를 모은 곡의 제목이자 ‘여름에게 보내는 선선한 인사 같은 공연’이라는 의미를 담고 있다. 여름이 조용히 저물어가는 이 순간, 한 계절 동안 함께 나눈 이야기와 웃음을 한 데 모아 마지막 인사를 건네는 자리가 되고자 했다.

이번 행사는 무대 중심의 공연 형식에서 벗어나, 팬들과의 상호작용을 더욱 강조한 ‘팬밋업(FAN MEET-UP)’이라는 명칭으로 진행된다. 기존의 팬미팅이나 팬콘서트와는 또 다른 아이유만의 따뜻하고 소박한 소통의 장이 될 것으로 기대를 모은다.

‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’는 멜론티켓을 통해 예매할 수 있으며, 팬클럽 선예매는 8월 11일 오후 8시, 일반 예매는 8월 13일 오후 8시에 오픈된다. 자세한 내용은 아이유 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]