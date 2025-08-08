NBA, 제일런 브라운 방한 기념 팬밋업 이벤트 전개

사진=한세엠케이

한세엠케이(각자대표 김지원, 임동환)가 전개하는 어센틱 캐주얼 브랜드 NBA가 오는 8월 11일 NBA 보스턴 셀틱스의 제일런 브라운 팬밋업 이벤트를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 보스턴 셀틱스의 간판 스타 제일런 브라운의 방한을 기념해 기획된 것으로 국내 농구 팬들과의 특별한 교감을 위해 마련됐다.

팬밋업 이벤트는 서울 성수동에 위치한 NBA 서울 플래그십 스토어에서 진행될 예정이다. NBA 공식 인스타그램 계정을 통해 응모 가능하며, 참가를 원하는 팬들은 해당 게시물에 제일런 브라운에게 전하는 응원 메시지를 댓글로 남기면 응모가 완료된다.

또한 전국 NBA 오프라인 매장에서 30만 원 이상 구매한 고객 중 선착순 20명에게 팬밋업 참여 기회가 제공된다. 참여 인원은 선착순으로 마감되며 정원 도달 시 조기 마감된다.

NBA 서울 플래그십 스토어는 NBA의 스포츠 헤리티지와 어센틱 감성을 결합한 공간으로 성수동 특유의 트렌디한 분위기와 조화를 이루도록 설계됐다. 총 3개 층으로 구성되어 있으며, 90년대 농구 문화부터 현대적 디자인까지 NBA의 아이덴티티를 오감으로 경험할 수 있는 이색적인 콘텐츠로 가득하다.

한세엠케이 관계자는 “지난해 데릭 피셔 방문에 이어 올해는 제일런 브라운을 초청하며 NBA와 한국 농구 팬들을 연결하는 매개 역할을 더욱 강화하고자 한다. 이번 팬밋업 이벤트가 단순한 행사를 넘어 NBA 브랜드가 지닌 농구 문화의 아이덴티티를 국내 팬들이 직접 체감하는 계기가 되길 기대한다”라고 전했다.

