[내야외야] 롯데, 15∼17일 삼성전서 ‘여름 바캉스 시리즈2’

사진=롯데 자이언츠 제공

프로야구 롯데는 오는 15일부터 17일까지 부산 사직야구장에서 열리는 삼성과의 주말 홈 3연전 동안 ‘여름 바캉스 시리즈 2’ 행사를 진행한다.

15일은 광복 80주년을 맞아 부산지방보훈청과 함께 광장 행사로 국가보훈부 캐릭터 ‘보보’ 전시와 광복절 기념 타투 체험 부스를 운영하며 기념품도 함께 제공할 예정이다. 이날 시구는 백산상회를 설립해 독립운동 자금을 조달한 백산 안희제 선생의 손자 안경하 씨가, 시타는 대한독립단과 혈성대에서 활약한 세창 백낙주 선생의 손자 백기환 씨가 맡는다.

16일과 17일에는 올해 마지막 포켓몬데이 행사가 열린다. 피카츄가 야구장을 찾아 팬들과 특별한 시간을 가질 예정이다. 해당 이틀 간은 메타몽 지류티켓이 한정 발권된다. 특히 16일에는 피카츄 종이 썬캡이 선착순으로 배포된다. 경기 중에는 메타몽과 함께하는 이벤트도 준비돼 있다.

사직야구장 3층 메인게이트에서는 ‘제9회 G-LOVE 경매전’이 열린다. 선수들의 친필 사인이 담긴 실착 유니폼이 전시된다. 해당 경매 수익금은 시즌 종료 후 진행되는 사회공헌활동 기금으로 활용된다. 경매 참여는 오는 18일부터 구단 공식 앱을 통해 가능하다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

