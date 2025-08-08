‘손흥민 단짝’ 해리 케인 “손흥민과 EPL 최고의 파트너십… 토트넘에서의 커리어 축하한다”

토트넘에서 호흡을 맞춘 손흥민과 해리 케인. 사진=AP/뉴시스

토트넘에서 호흡을 맞춘 손흥민과 해리 케인. 사진=AP/뉴시스

“토트넘에서의 커리어에 큰 축하를 보낸다.”

손흥민(LAFC)과 토트넘 홋스퍼에서 최강의 호흡을 맞춘 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 단짝을 향한 응원을 보냈다.

케인은 8일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘과의 프리시즌 매치를 마친 뒤 손흥민 이적에 대한 질문을 받았다. 토트넘에서 10년을 채운 손흥민은 지난 7일 미국 메이저리그 사커(MLS) LAFC에 공식 입단했다.

케인은 “토트넘에서의 커리어를 축하한다”며 “그의 친구로서 얼마나 겸손하고 훌륭한 사람인지 잘 알고 있다”고 전했다.

손흥민과 케인은 EPL 최고의 콤비였다. 손흥민이 토트넘에 입단한 2015년부터 호흡을 맞췄다. EPL 역대 1위인 47골을 합작하며 환상적인 듀오로 불렸다. 2022∼2023시즌을 마치고 케인이 뮌헨으로 이적하면서 손흥민-케인 듀오는 해체됐다. 여기에 손흥민이 유럽을 떠나 미국으로 향하며 더욱 멀어지게 됐다.

LAFC에 입단한 손흥민. 사진=AP/뉴시스

바이에른 유니폼을 입은 해리 케인. 사진=AP/뉴시스

케인은 “선수로서 우리는 EPL 역사상 최고의 파트너십을 가졌다고 생각한다. 그런 연결고리를 가졌고 정말 소중했다”고 했다. 그러면서 “토트넘에서의 우승 트로피를 들어올리며 마무리된 건 정말 멋진 일”이라며 “지난 시즌은 손흥민에게 매우 특별한 한 해였다. 그 순간을 그가 소중한 간직할 것”이라고 축하를 보냈다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]