윤경호, 유퀴즈 눈물 고백 후 자숙 선언…“한동안은 숨어지낼 듯”

배우 윤경호가 자숙을 선언했다.

윤경호는 7일 자신의 개인 계정에 “유퀴즈 시청해주셔서 감사합니다. 응원해주신 분들께도 너무나 감사드려요. 너무 많이 울어서 민망하네요. 자숙의 마음으로 한동안 숨어지낼 듯 합니다”라고 적었다. 이어 그는 “‘좀비딸’ 무대인사만 빼구요”라고 덧붙였다.

윤경호는 tvN 예능 프로그램 유 퀴즈 온 더 블럭(이하 ‘유퀴즈’)의 MC 유재석 조세호와 함께 한 사진을 올리기도 했다.

앞서 윤경호는 6일 유퀴즈에 출연해 처음으로 가정사를 고백했다. 윤경호는 어머니를 자신의 제1호 팬이라고 말하며 가슴 아픈 가정사를 털어놓았다.

윤경호는 “엄마가 저를 많이 의지하고 친구처럼 지내면서 돌이켜보면 엄마야말로 제가 유일한 친구였던 것 같다. 제가 사춘기가 오면서 다른 친구들이랑 어울리게 되고, 어느 순간 엄마가 귀찮아졌다. 때로는 엄마가 제 이야기를 기다렸는데 그게 부담스럽기도 했다. 친구들이랑 더 놀고 싶었다”라며 “아이들이 사춘기가 오면 부모들은 사추기가 온다면서 ‘엄마가 사추기가 왔나봐 너랑 이야기를 나누고 싶어’라고 하시면서 저를 기다려줬다”라고 밝혔다.

이어 “알고 보니 우울증이 심하셨던 것 같다. 그 우울증을 못 이기시고 결국에는 스스로 생을 마감하셨다. 사실 그런 아픔이 있는 분들이 많이 있지 않나. 당시 외할머니가 그런 이야기를 하셨다. ‘경호야 엄마가 그렇게 돌아가셨다고 하면 사람들이 너를 흉보고, 너를 다르게 생각할 수도 있다. 그렇게 돌아갔다고 하지 말고 사고로 돌아가셨다고 해라’라고 하셨다. 그래서 한 번도 엄마가 어떻게 돌아가셨다고 말을 할 수가 없었다”라며 눈물을 흘렸다.

또한 윤경호는 “항상 좋은 일이 생기면 제일 많이 생각나는 게 엄마다. 기쁨 뒤에 공허함이 찾아왔다. 와이프와 사람들에게 막 떠들어도 채워지지 않는 건 엄마만큼 저에게 리액션을 해주는 사람이 없었던 것”이라며 “지금도 너무 기쁘고 자랑스러운 자리지만 들려드릴 사람이 없어서 늘 공허함이 있다”라고 털어놨다.

그러면서 윤경호는 “엄마 잘 지냈어요? 나 유퀴즈 나왔어. 엄마한테 너무 보여주고 싶은 우리 가족이 있다. 해정이, 아윤이, 이윤이가 있다. 엄마 곁으로 돌아가게 됐을 때 내가 그렇게 먹고 싶었던 엄마 반찬도 좀 해주고, 손주들도 좀 안아달라. 아 우리 손주들은 좀 늦게 와야겠지. 보고싶어요”라고 말해 뭉클함을 안겼다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

