남성의 말못할 가슴 고민… “여유증 치료 핵심은 맞춤 진단”

본격적인 여름철을 맞아 시원한 물놀이나 가벼운 옷차림이 자연스러워지는 시기지만, 남모를 신체 고민으로 여름 휴가를 망설이는 남성들이 적지 않다. 특히 여성처럼 봉긋하게 튀어나온 가슴, 즉 여유증(여성형유방증)은 이들에게 심리적 위축감을 안겨주는 주요 원인으로 꼽힌다.

여성형유방증은 남성 유선 조직이 비정상적으로 증식하여 여성의 유방처럼 발달하는 증상을 의미한다. 주요 원인은 체내 남성 호르몬과 여성 호르몬 간의 불균형으로 분석된다. 또한, 최근 서구화된 식습관과 비만 인구 증가는 여유증 발병의 원인 중 하나로 지목된다.

여성형유방증은 유선 조직과 지방 분포 상태에 따라 ▲진성 여유증 ▲가성 여유증 ▲혼합 여유증 세 가지 유형으로 분류된다. 진성 여유증은 유선 조직 비정상 증식, 가성 여유증은 지방 축적이 주된 원인이다. 유선 조직과 지방이 함께 증식하는 혼합 여유증이 가장 흔한 유형으로 알려져 있다.

사춘기 여유증은 성인이 되면서 자연적으로 해소되는 경우가 많다. 이 중 단순 지방 축적에 의한 가성 여유증은 식이 조절 및 운동으로 개선 가능성이 있다. 그러나 성인기에 증상이 지속되거나 유선 조직 증식이 원인일 경우, 정확한 진단을 통한 치료가 요구된다.

여성형유방증 치료는 일반적으로 발달된 유선조직을 수술적으로 제거하는 것이 일차적인 치료방법이다. 여유증 수술은 유륜 라인 절개를 통해 시행된다. 이후 과증식 된 유선조직을 절제하여 제거한다. 다만 이 방법은 유륜절개 후 발생하는 흉터가 정면에서 보일 수 있으며, 유선이 한덩어리로 제거되기 때문에 유선제거 부위의 패임 현상이 발생할 수 있다.

다른 방법으로는 지방흡입방식을 통해서 최소한의 절개로 유선조직을 제거하여 수술 후미용적 부작용을 줄일 수 있다. 이 때 레이저를 추가적으로 이용하면 유선조직의 파괴 및 지방흡입을 용이하게 진행하며 상부피부의 열 변형을 유도하여 유선조직이 제거 된 후의 늘어진 피부의 탄력을 복원하는 효과를 얻을 수 있다. 단, 흡입술로 유선조직을 제거할 경우에는 조직검사가 불가능한 단점이 있다.

정보람 세종시 연세미니성형외과 원장은 "여성형유방증은 원인과 증상에 따른 단계 구분이 중요하며, 유선 및 지방 분포 상태, 근육량 등을 고려한 단계별 맞춤 치료가 필수적"이라고 설명했다. 이어 "정확한 진단을 위해 고해상도 초음파 검사를 통한 원인 및 상태 파악이 선행되어야 하며, 개인에게 적합한 정교한 수술 계획 수립이 만족스러운 결과로 이어진다"고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]