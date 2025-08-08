스킨영의원 분당점, 올리디아 도입… “피부 재생 안티에이징 시술 강화”

스킨영의원 분당점이 피부 재생과 볼륨 개선을 유도하는 5세대 PLLA 콜라겐 주사 ‘올리디아(OLIDIA)’를 공식 도입했다고 밝혔다.

스킨영의원은 이번 올리디아 도입을 통해 환자 개인의 피부 상태에 따른 맞춤형 콜라겐 부스터 시술부터 울쎄라, 티타늄 리프팅 등 고주파·초음파 기반 리프팅·안티에이징을 위한 통합 솔루션을 제공한다.

스킨영의원 측에 따르면 올리디아는 PLLA(Poly L-Lactic Acid)를 주요 성분으로 하여 피부 진피층에서 콜라겐 생성을 유도하는 차세대 콜라겐 부스터 제품이다.

스킨영의원 허수정 대표원장은 ”시술 후 자연스러운 볼륨감과 리프팅 효과를 기대할 수 있으며, 피부결 및 톤 개선, 잔주름 완화에도 효과적이다. 특히 미세한 입자 구조로 인해 주입이 용이하고, 염증 반응 및 결절 형성을 최소화해 안전성과 효과를 모두 갖춘 제품으로 주목받고 있다”고 소개했다.

이어 “올리디아는 단순한 필러 대체제가 아닌, 피부 본연의 재생력을 끌어올리는 고기능성 주사로, 시술자의 숙련도와 정확한 진단이 무엇보다 중요기에 그동안 쌓아온 임상 데이터와 체계적인 진료 시스템을 기반으로 환자에게 가장 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하고자 한다”고 전했다.

한편, 허수정 원장은 전 차앤유피부과 원장을 비롯해 닥터디자인의원 분당점 대표원장, 톡스앤필 강남본원 원장 등 다수의 병원에서 근무하며 다수의 메디컬 뷰티 브랜드와 협업 키닥터 및 자문 활동, 방송 출연 등을 통해 알려진 실력자다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

