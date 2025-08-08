최휘영 문화체육관광부 장관과 유승민 대한체육회 회장이 8일 오전 국립현대미술관 서울관에서 체육계 현안 등을 논의하고 있다. 사진=문체부 제공

최휘영 문화체육관광부 장관이 유승민 대한체육회 회장을 만나 체육계 현안 등에 대해 논의했다. 최 장관은 8일 오전 국립현대미술관 서울관에서 유 회장을 만났다.

최 장관은 “스포츠에 대한 국민들의 관심과 열정은 정말 뜨겁다. 국민의 눈높이에 맞는 체육단체의 운영, 선수와 지도자의 인권이 제대로 보장되는 체육 현장이 뒷받침될 때 비로소 우리 국민들은 스포츠에 더 큰 박수와 환희를 보낼 것”이라고 했다.

그러면서 “전문체육은 국민의 자긍심이라 볼 수 있다”며 “체육단체들이 소신 있게 일할 수 있도록 모호한 규정, 불합리한 제약 등이 개선될 수 있도록 노력하겠다”라고 강조했다.

유 회장은 대한체육회 임원의 2회 이상 연임 제한, 스포츠공정위원회 구성 개선 등 공정성을 확보하기 위한 대한체육회의 개혁 사항을 언급했다. 최 장관은 “문체부와 대한체육회는 한 식구다. 문체부와 협력해 국가 체육이 발전할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

한편 유 회장은 저출산·고령화로 전문체육을 희망하는 학생들이 줄어드는 상황을 언급했다. 전문체육인을 늘리고, 훈련하기 좋은 저변과 환경을 확대하기 위한 전략적인 지원이 필요하다고 전했다.

이에 최 장관은 “전문체육의 경쟁력을 강화하기 위해 선수와 지도자 지원 확대에 많은 관심을 기울이겠다”라며 “2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 대비 좋은 성적을 거두기 위한 노력과 더불어 선수들의 인권 침해, 부조리 등이 있는지도 면밀히 살펴 달라”고 당부했다.

아울러 “문체부는 체육계 현안에 대해 대한체육회와 소통하며, 서로 협력할 것이다”라며 “앞으로 체육계 현장의 의견을 듣는 자리를 마련해 선수, 지도자의 목소리를 정책에 충실히 담아 모두가 즐기는 스포츠 강국을 만들겠다”고 약속했다.

