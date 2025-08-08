제로베이스원 새 콘셉트 포토…석매튜·김태래·박건욱, 꾸밈없는 일상

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 석매튜, 김태래, 박건욱이 찬란히 빛나는 일상의 순간을 팬들과 나눴다.

제로베이스원은 오늘(8일) 0시 공식 SNS를 통해 오는 9월 1일 발매하는 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 석매튜, 김태래, 박건욱의 오디너리(ORDINARY) 버전 콘셉트 포토와 콘셉트 필름을 게재했다.

공개된 사진에는 화려한 무대 밖 석매튜, 김태래, 박건욱의 꾸밈없는 일상의 모습이 가감 없이 담겼다. 따로 또 같이 시간을 보내는 세 멤버는 환한 미소로 보는 이들까지 기분 좋아지는 청량감을 전했다. 이들은 회전 놀이기구를 타거나, 초록 들판 위를 거침없이 질주하는 등 자유분방한 매력을 자랑하며 컴백 기대감을 고조시켰다.

뿐만 아니라 아홉 멤버의 모습이 예고된 콘셉트 필름도 베일을 벗었다. 데님 소재 의상으로 맞춰 입은 멤버들은 함께일 때 가장 즐거운 모습으로 '우리'의 서사를 강조한다. 역동적인 움직임 속에 현장감을 살린 멤버들의 목소리도 삽입돼 팬들에게 뜨거운 관심을 받고 있다.

'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 데뷔 후 처음 선보이는 정규 앨범이자, 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 하이라이트를 장식하는 앨범이다. '5연속 밀리언셀러' 및 '빌보드 200' 진입 등 컴백마다 K-팝 새 역사를 경신하며 '글로벌 톱티어'로 등극한 제로베이스원은 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 메시지로 글로벌 음악 팬들에게 용기와 희망을 건넬 예정이다.





지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

