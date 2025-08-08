[내야외야] SSG, 여름 축제 ‘랜필 썸머 페쓱티벌’ 개최

사진=SSG 랜더스 제공

프로야구 SSG가 여름 시즌 테마 이벤트인 ‘랜필 썸머 페쓱티벌’을 개최한다. 오는 16일과 17일 인천 SSG 랜더스필드에서 열리는 LG와의 홈 경기에서 열린다.

이번 무더위 속 야구장을 찾는 팬들이 시원하고 특별한 경험을 즐길 수 있도록 기획됐다. 야구 관람과 물놀이, 공연이 어우러진 복합형 축제의 장으로 펼쳐진다.

으쓱이존(1B~6B 및 N1~N4)과 내야 필드석 일부(101B, 201B)가 물놀이 특화 구역인 ‘랜필 워터존’으로 운영된다. 해당 구역에는 ‘워터캐논’과 ‘워터건’이 설치돼, 안타·홈런·삼진·응원타임 등 경기 상황에 맞춰 시원한 물줄기가 발사된다.

해당 구역은 패키지 티켓 예매자 전용 구역으로 운영된다. 예매자 전원에게는 이번 이벤트를 위해 특별히 제작된 ‘한정판 깜자 굿즈 세트’가 제공된다. 굿즈 세트는 ‘깜자x랜더스 협업’으로 탄생한 우비, 투명 짐색, 응원타월로 구성됐다.

외야 그린존은 ‘썸머 그린존’으로 운영된다. 유아풀, 해먹존, 선베드존 등 가족 단위 관람객을 위한 힐링형 관람 공간으로 구성된다. 경기 관람과 동시에 야외에서 여유롭게 휴식을 취할 수 있는 ‘도심 속 바캉스’형 공간으로 조성될 예정이다.

다양한 팬 참여형 이벤트도 진행된다. 경기 전 응원단상에서는 SSG 응원단과 함께하는 ‘응원단 포토타임’이 열린다. 팬들이 직접 추억을 남길 수 있다.

양일간 SSG 치어리더의 스페셜 공연이 예정되어 있다. 17일 경기 종료 후에는 디제잉 파티가 펼쳐져 야구장의 열기를 끝까지 이어간다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]