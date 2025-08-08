반등 성공한 이랜드, ‘부상 복귀병’ 서재민·박창환 앞세워 분위기 이어간다

지난 2일 인천 유나이티드전에서 약 100일만에 부상 복귀한 미드필더 박창환. 사진=서울 이랜드 FC 제공

반등에 성공한 프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 다시 분위기를 이어갈 수 있을까.

이랜드는 10일 오후 7시 목동운동장에서 화성FC과 하나은행 K리그2 2025 24라운드 홈경기를 치른다.

8경기 무승으로 부진했던 이랜드는 최근 분위기 반전에 성공했다. 리그 선두 인천 유나이티드와 2위 수원 삼성을 상대로 1승1무를 거뒀다.

부상자들도 복귀했다. 최근 미드필더 서재민이 복귀했다. 지난 인천전에서는 박창환이 약 100일만에 복귀해 풀타임에 가까운 시간을 소화했다. 서재민과 박창환은 인천전에서 각각 약 12km, 11.5km를 뛰며 양 팀 통틀어 최다 활동량을 기록하며 존재감을 과시했다.

박창환은 “예상보다 이른 타이밍에 투입됐지만 개인적으로 잘 준비하고 있었기에 문제없었다. 컨디션도 좋다”며 “팀 전체적으로 자신감이 많이 올라왔고 부상자들도 하나둘씩 복귀하고 있어 긍정적이다. 앞으로도 일관된 경기력을 유지하며 과정과 결과를 다 가져오도록 노력하겠다”고 전했다.

한편 이랜드는 이번 경기에서 서울시와 함께 ‘다자녀 가족 캠페인’을 펼친다. 서울시 거주 다자녀 가족 또는 둘째 출산 예정인 예비 다자녀 가족을 대상으로 하는 ‘매치볼 딜리버리’ 이벤트뿐만 아니라 E석 티켓 30% 할인, 어린이 축구 체험 프로그램 운영 등 다자녀 가족을 위한 다양한 혜택이 준비돼 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

