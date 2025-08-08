솔라, 10월 단독 콘서트 'Solaris' 개최…‘믿듣’ 커리어 총망라

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 단독 콘서트를 개최한다.

솔라는 오늘(8일) 공식 SNS를 통해 '솔라 (Solar) 3rd CONCERT 'Solaris''(이하 'Solaris')의 포스터를 게재하며, 오는 10월 11~12일 단독 콘서트 개최 소식을 전했다.

공개된 포스터 속 솔라는 큐빅으로 별을 수놓은 화려한 드레스에 정교한 진주 장식이 돋보이는 티아라를 쓴 모습이다. 강인한 카리스마와 우아한 아름다움이 공존하는 가운데, 깊어진 분위기 속 솔라는 무대 위 압도적인 라이브 퍼포먼스를 펼칠 것으로 기대된다.

'Solaris'는 솔라가 데뷔 후 여는 세 번째 단독 콘서트다. 지금껏 솔라가 써 내려온 커리어를 총망라할 전망이다. 믿고 듣는 보컬리스트인 솔라가 이번 단독 콘서트를 통해 보여줄 새로운 모습에 궁금증이 커진다.

솔라는 최근 중국어 싱글 'Floating Free'를 발매하며 현지 차트를 휩쓴 데 이어, 오는 23일에는 중국 충칭에서 단독 팬미팅도 개최한다. 국내외를 오가는 전방위적인 행보로 글로벌 영향력을 확장해 가고 있는 솔라의 향후 활약에 이목이 쏠린다.



솔라의 단독 콘서트 'Solaris'는 오는 10월 11~12일 서울에서 개최될 예정이며, 자세한 사항은 추후 솔라 공식 팬클럽 커뮤니티 및 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

