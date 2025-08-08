이동윤, ‘대운을 잡아라’ OST 가창…‘내 사랑이 그댈 힘들게 한 거라면’ 11일 공개

가수 이동윤이 애틋한 이별의 정서를 그린 OST를 발표한다.

KBS1 일일 드라마 ‘대운을 잡아라’ OST 가창자로 발탁된 이동윤은 수록곡 ‘내 사랑이 그댈 힘들게 한 거라면’ 녹음 작업을 마무리하고 11일 음원을 공개한다.

빨간양말, INAN, 국승호의 협업을 통해 완성된 신곡은 이별했지만 여전히 연인을 잊지 못하고 사랑하는 마음을 담은 감성 발라드로 선보였다.

잔잔한 피아노와 스트링으로 시작해 점점 깊어지는 감정선을 만들어가며 ‘다음 생에 다시 만나도 사랑할게’라는 가사처럼 한 사람을 끝까지 놓지 못하는 진심이 담겨 있다. ‘내 사랑이 그댈 힘들게 한 거라면 그때는 혼자 사랑할게요 / 울진 않겠지만 다신 그댈 볼 수 없음에 난 무너져요’라는 표현에 애절함이 스며들어 있다.

이별 테마로 만들어진 곡의 결을 살린 이동윤의 담백한 보컬이 슬픔을 전하고, 절제된 표현이 오히려 더 큰 울림을 주며 드라마의 감정선과 자연스럽게 어우러진다.

드라마 ‘대운을 잡아라’(극본 손지혜, 연출 박민영 이해우)는 돈 많은, 돈 없는, 돈 많고 싶은 세 친구와 그 가족들의 짠내 가득 파란만장 성장기를 그린 이야기를 그린다. 손창민, 선우재덕, 박상면이 세 친구로 출연해 이아현, 오영실, 안연홍 등과 연기 호흡을 과시하고 있다.

2007년 데뷔 앨범 ‘해룡의 Sad Love Story 2’로 데뷔한 이동윤은 다양한 장르의 OST 가창 활동을 꾸준히 펼쳐 오며 자신만의 가창 실력을 발휘했다. 지난해 공개한 KBS1 드라마 ‘결혼하자 맹꽁아!’ 이후 오랜만에 선보이는 일일 드라마 OST로 가요팬들과 시청자들의 호응을 예고한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]