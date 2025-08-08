나우즈, 미국 ‘KCON’→아시아 팬이벤트…글로벌 대세 정조준

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 본격적인 해외 일정에 나선다.

나우즈는 오는 9일 마카오 베네시안 아레나에서 개최되는 '올 더 케이팝 스테이지 인 마카오(ALL THE K-POP STAGE IN MACAU)' 무대에 오른다.

지난달 첫 미니 앨범 'IGNITION'을 발표하며 한층 성장한 음악성으로 관심을 받은 나우즈는 마카오 공연에서 기존 곡들과 함께 스페셜 커버 무대로 분위기를 뜨겁게 달군다. 특히 이날 i-dle (아이들) 우기와 함께하는 ‘자유롭게 날아 (Feat. 우기 (YUQI))’ 중국어 버전 무대를 최초 공개할 예정이다.

본격적인 해외 프로모션도 시작한다. 나우즈는 23일, 24일 중국 베이징과 상하이에서 중화권 팬들과 만난다. 이후 29일부터 다음 달 4일까지 일본에서 도쿄를 중심으로 미니 라이브 및 다양한 팬이벤트를 진행한다.

앞서 나우즈는 지난 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 개최된 'KCON LA 2025'의 '엠카운트다운 스테이지(M COUNTDOWN STAGE)'에 출연해 데뷔 후 처음 미국 관객들과 만났다. 나우즈는 이 무대에서 첫 미니 앨범 타이틀곡 'EVERGLOW', 수록곡 'Problem Child (문제아)'와 스트레이키즈의 'MANIAC' 커버 무대로 현장의 함성을 끌어냈다.

'IGNITION'을 통해 정상을 향해 질주하는 열정과 청춘의 성장을 보여준 나우즈는 마카오, 중국 베이징, 상하이, 일본 도쿄 등에서 글로벌 행보를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]