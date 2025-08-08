“귀여운 냥짤 올리면 인투펫이 캣타워 쏜다!”

인투펫이 세계 고양이의 날을 기념해 준비한 고양이 자랑 이벤트 이미지. 인투씨엔에스 제공

“우리 고양이님 사진 올리고 캣타워도 받자!”

반려동물 케어 플랫폼 인투펫이 8일 세계 고양이의 날을 맞아 고양이 자랑 이벤트를 개최한다고 밝혔다.

이날부터 10일까지 열리는 이번 행사는 인투펫 앱 이벤트 페이지에 반려묘 사진과 댓글을 남긴 뒤 해당 페이지를 캡처해 인스타그램 스토리 또는 피드로 공유하면 응모가 된다.

경품은 1등 한 명에게는 45만원 상당의 가또블랑코 아이언 루나 대형 캣타워가 주어지고, 참가상 5명에게는 위트 있는 고양이의 효능 티셔츠가 제공된다. 당첨자 발표는 12일 인투펫 앱에서.

플랫폼 관계자는 “세계 고양이의 날을 맞아 반려묘의 귀여운 모습을 자랑하며 소통하고 교감하는 기회"라며 "반려묘와도 소중한 일상을 공유하길 바란다”고 말했다.

인투펫은 수의 IT 기업 인투씨엔에스에서 운영하며, 반려동물의 건강과 생활을 관리할 수 있다. 산책 기록, 데일리케어, 병원 방문내역 확인 같은 기능을 지원한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

