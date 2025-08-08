NCT WISH, 새 미니앨범 ‘COLOR’ 9월 1일 발매

NCT WISH(엔시티 위시)가 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’(컬러)로 2025년 ‘원톱 대세’의 위상을 다시 한번 굳힌다.

9월 1일 발매되는 NCT WISH 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’는 동명의 타이틀곡 ‘COLOR’를 포함한 총 7곡이 수록되어 있으며, NCT WISH만의 다채로운 색깔로 세상을 물들이겠다는 당찬 포부와 열정이 담겨 있다.

이번 앨범은 NCT WISH의 한층 업그레이드된 에너지와 눈에 띄는 성장을 담은 만큼, 더욱 선명해진 NCT WISH의 색을 만나기에 충분하다.

특히 NCT WISH는 8월 12일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 수록곡 ‘Surf’(서프)를 선공개, 특유의 경쾌하고 반짝이는 매력으로 완성한 서머송으로 한여름의 무더위를 시원하게 날릴 전망이다.

NCT WISH는 올해 4월 발표한 두 번째 미니앨범 ‘poppop’(팝팝)으로 133만 장 이상의 판매고를 기록해 데뷔 후 첫 밀리언셀러에 등극했으며, 국내 주요 음반 차트 8주 연속 1위, 한국 애플뮤직 Top 100 1위, 일본 AWA 실시간 급상승 차트 1위, 중국 QQ뮤직 K팝 주간 차트 2주 연속 1위 및 채팅 이벤트 댓글 수 50만 건 돌파로 K팝 최고 기록까지 세우는 등 각종 지표에서 커리어 하이를 달성한 바, 새 앨범으로 또 한 번 증명할 ‘원톱 대세’ 행보에 이목이 집중된다.



NCT WISH 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’는 8월 11일부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.

