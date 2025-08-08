임영웅, 무공해 ‘섬총각 영웅’으로 순한맛 힐링 선사

가수 임영웅이 무공해 섬총각으로 변신한다.

SBS 신규 예능 ‘섬총각 영웅’은 오는 26일 오후 9시에 첫 방송된다.

총 4부작으로 구성된 ‘섬총각 영웅’은 무공해 섬총각으로 변신한 임영웅과 ‘찐친’들이 편리함을 내려놓고 본능이 이끄는 대로 자유롭게 즐기는 무계획 힐링 예능이다.

이번 여정에 함께한 인기 과학 유튜버 궤도와 ‘흑백요리사’로 주목받은 ‘철가방 요리사’ 임태훈 셰프는 평소에도 임영웅과 각별한 사이로 알려져 세 사람의 자연스럽고 사적인 모습도 엿볼 수 있다.

이외에도 배우 이이경이 새 친구로 합류해 특별한 재미까지 더하며, 서로 다른 분야에서 모인 네 사람이 어떤 유쾌하고 진정성 있는 케미를 보여줄지 기대가 뜨겁다.

또한 이번 방송에서는 임영웅의 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’에 수록된 곡이 ‘섬총각 영웅’의 주제곡으로 처음 선보인다. 푸른 바다를 배경으로 촬영된 특별한 뮤직비디오와 함께 시청자들에게 감동과 힐링을 선사할 예정이다.

촬영을 마친 네 친구는 이 섬이 마치 “고향처럼 느껴진다”며 아쉬움을 표했고, 임영웅은 섬을 떠나는 배 안에서 스탭들에게 직접 손편지를 써 전달할 만큼 화기애애한 촬영장 분위기를 만들었다는 후문이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

