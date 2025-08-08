“오늘 딱 하루! 고양이의 날이니까”… 로얄캐닌 준비한 행사는

로얄캐닌이 세계 고양이의 날을 맞이해 준비한 네이버 브랜드데이 이미지. 로얄캐닌코리아 제공

펫푸드 브랜드 로얄캐닌코리아가 8일 세계 고양이의 날을 맞아 할인가에 제품을 구매할 수 있는 네이버 브랜드데이 및 쇼핑 라이브를 진행한다고 밝혔다.

이날 단 하루 펼쳐지는 네이버 브랜드데이를 통해 ‘인도어 7+’를 비롯한 고양이 노화관리 맞춤 영양 사료 제품군을 최대 30% 할인가에 구매할 수 있다.

아울러 오후 6시부터 한 시간 동안 네이버 쇼핑 라이브도 준비됐다. 방송 중 인도어 7+ 제품의 구매 고객에게는 최대 38% 할인 혜택과 3000원딜이 주어진다. 구매 금액대별 사은품 증정, 퀴즈 이벤트도 있다.

특히 이번 라이브에는 곽영화 로얄캐닌 책임수의사가 출연해 반려묘 보호자들과 실시간으로 소통할 예정이다. 곽 수의사는 건강한 장수묘를 위한 건강 관리 팁과 영양학 정보를 전한다.

브랜드 관계자는 “세계 고양이의 날을 맞아 사랑하는 반려묘에게 건강을 선물할 수 있는 행사”라고 말했다.

한편 로얄캐닌코리아는 최근부터 7세 이상 반려묘 노화 관리 캠페인을 전개하고 있다. 고양이 노화는 7세부터 시작된다는 점을 보호자에게 알리고 생애 주기별 맞춤 영양 솔루션의 중요성을 전하는 캠페인이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

