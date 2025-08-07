보아, 갓더비트 악플에 속앓이…“계속 피했는데 결국 욕먹더라”

사진= 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’ 화면 캡처

가수 보아가 그룹 ‘갓더비트’ 활동 당시 겪었던 오해와 악플에 대해 솔직한 심경을 털어놨다.

6일 공개된 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’ 콘텐츠 ‘밥사효2’에는 보아와 효연이 출연해 갓더비트 활동을 회상하는 모습이 담겼다.

사진= 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’ 화면 캡처

갓더비트는 SM엔터테인먼트의 프로젝트 걸그룹으로, 보아를 비롯해 소녀시대 태연·효연, 레드벨벳의 슬기·웬디, 에스파의 카리나·윈터가 한 팀으로 활동해 화제를 모은 바 있다.

이날 효연은 “같은 팀으로 활동하면서 언니에게 많이 배웠다”며 “나는 ‘이 정도면 됐다’고 하는 편인데, 언니는 될 때까지 동선을 점검하더라”고 전했다.

이에 보아는 “그런데도 내가 가장 많이 틀린다. 동선이라는 걸 거의 해본 적이 없어서 계속 실수했다”며 “긴장도 많이 되고, 창피하고 민망했다”고 털어놨다.

이어 효연은 “언니가 그룹 활동을 해보고 싶어 했다는 이야기를 들었다. 몇십 년간 솔로로만 활동했으니까”라고 말하자, 보아는 “정말 궁금하긴 했는데, 안 해도 될 것 같더라”고 너스레를 떨었다.

그러면서 “갓더비트가 나 때문에 만들어졌다는 오해가 너무 많다”며 “사실 나는 계속 거절했다. ‘제가 낄 자리가 아닌 것 같다’며 메시지도 보내고 도망 다녔다. 그런데 결국 하게 됐고, 악플이 많이 달렸다. 정말 속상했다”고 고백했다.

보아의 고백에 효연은 “우리는 언니가 같이 하자고 해서 진심으로 좋아했다”며 “악플 단 사람 다 나와라! 누가 언니한테 그랬냐”며 후배다운 든든함을 드러냈다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

