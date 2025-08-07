이민우, ‘싱글맘’ 예비 신부 얼굴 최초 공개…야노시호+이민정 닮은 꼴

사진 = KBS 2TV '살림남' 제공

7일 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’) 측은 최근 결혼 소식을 전한 이민우의 영상을 선공개했다.

이민우는 “저 이제 장가갑니다”라며 깜짝 결혼 소식을 전했다. 이를 들은 MC 은지원은 한동안 말을 잇지 못했고, “민우야 닭살 돋았다”며 놀라움을 감추지 못했다.

이민우는 “2013년 1월 지인을 만나는 자리에서 예비 신부를 처음 만났다”며 첫 만남을 회상했고, 이어 “여자친구 뱃속에 아이가 있다”는 2세 소식까지 공개하며 모두를 놀라게 했다. 또 이민우는 예비 신부가 딸을 키우고 있는 싱글맘이라는 것을 밝히며, 예비 신부와 아이를 함께 품고 가정을 꾸릴 것을 전했다.

선공개 영상을 통해 예비 신부의 얼굴이 처음 공개돼 눈길을 끌었다. 재일교포 3세인 이민우 예비 신부는 모델 야노 시호와 배우 이민정을 닮은 눈부신 미모로 보는 이들의 시선을 사로잡았고, 그의 6세 딸과 이민우가 함께 찍은 사진이 공개되며 따뜻한 가족 분위기를 전했다.

이민우는 ‘살림남’을 통해 예비 신부를 처음 공개하며, 연애부터 결혼까지의 ‘풀 스토리’를 방송 최초이자 단독으로 공개할 예정이다. 그동안 베일에 싸여 있던 러브스토리와 가족의 일상이 드러나는 만큼 시청자들의 기대가 높아지고 있다.

‘품절남’이 된 이민우의 러브스토리는 9일 오후 9시 20분 방송되는 KBS2 ‘살림남’에서 확인할 수 있다.

