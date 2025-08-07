“여제들의 한판 승부”… 제12회 제주삼다수 마스터스 개막

2025 KLPGA 투어 하반기의 시작을 알리는 ‘제12회 제주삼다수 마스터스’가 7일, 제주 사이프러스 골프앤리조트에서 화려한 막을 올렸다.

제주특별자치도개발공사와 광동제약이 공동 주최하는 이번 대회는 총상금 10억 원, 우승상금 1억 8천만 원 규모로 치러진다.

올해로 12회째를 맞은 제주삼다수 마스터스에는 디펜딩 챔피언인 윤이나 선수를 비롯해 LPGA 스타 박성현 선수 등 국내 최정상급 선수들이 출동한다.

윤이나는 “2025 시즌 첫 KLPGA 투어 출전을 제주삼다수 마스터스로 시작하게 돼 기쁘다”며 “작년에 이어 올해도 우승해 디펜딩 챔피언 자리를 지키겠다”고 각오를 밝혔다.

제주삼다수 마스터스는 10년 넘게 환경·나눔·상생의 ESG 가치를 다양한 기부와 나눔 활동으로 실천해오고 있다. 올해는 8번 홀에 마련된 ‘좋아마심 기부존’에 티샷이 안착하면, 해당 선수의 이름으로 기부가 이뤄지는 제주삼다수 기부 이벤트가 운영된다.

또한 골프 유망주들을 위한 프로 선수들의 재능기부 프로그램도 마련돼, 고지우, 임진영, 현세린, 윤이나, 박성현 선수가 참여하는 원포인트 레슨이 진행된다.

‘나이스 온, 나이트 온(Nice on, Night on)’을 슬로건을 내건 올해 대회는 골프뿐 아니라 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 문화 콘텐츠도 풍성히 마련돼 있다. 대회장에서 즐기는 야외 영화 상영 프로그램 ‘영화볼 때 좋아마심’과 대회장 코스를 달리는 러닝 이벤트 ‘러닝할 때 좋아마심’등 다채로운 즐길거리가 마련돼 관람객들의 기대를 모으고 있다.

백경훈 제주개발공사 사장은 “12회를 맞은 제주삼다수 마스터스가 선수와 갤러리 모두에게 의미 있는 골프 축제로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 노력하고 있다”며 “제주에서만 즐길 수 있는 제주삼다수 마스터스와 함께 시원한 여름 보내시길 바란다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

