노스페이스 화이트라벨, ‘보이즈 2 플래닛’ 제작지원… “K팝 팬심 정조준”

보이즈 2 플래닛 출연자들이 노스페이스 화이트라벨을 입고 시청자들과 만난다.

노스페이스는 라이프스타일 컬렉션 ‘노스페이스 화이트라벨’을 통해 K팝 최정상 보이그룹을 향한 월드 스케일 데뷔 프로젝트인 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’을 제작 지원한다고 7일 밝혔다.

성가은 영원아웃도어 사장은 “K팝 최정상 보이그룹을 향한 끊임없는 도전과 성장의 모습이 노스페이스 브랜드 철학인 ‘멈추지 않는 탐험(Never Stop Exploring)’ 정신과 부합해 협업을 결정하게 됐다”며 “노스페이스 화이트라벨만의 독창적이고 혁신적인 스타일과 개성을 통해 시청자들의 눈을 한층 더 즐겁게 하는 한편, Z세대와 소통을 확대해 나갈 수 있는 다양한 노력을 앞으로도 지속해 나가겠다”고 말했다.

노스페이스 화이트라벨은 트렌드에 민감하고 개성을 중요시하는 Z세대와의 소통을 강화하고, K컬처의 대표 주자로 거듭나기 위해 대세 K콘텐츠와 협력을 이어왔다. ‘월드 오브 스우파’에 이어 ‘보이즈 2 플래닛’과 손잡은 바 있다.

노스페이스 화이트라벨은 지난 2011년 국내 아웃도어 업계 최초의 라이프스타일 컬렉션으로 탄생했다. 전 세계 유일하게 한국에서만 만나 볼 수 있는 라인이다. 아웃도어 본연의 정통성과 기능성을 갖춘 것은 물론, 패션성과 실용성까지 가미해 Z세대를 중심으로 한 젊은 층에게 특히 높은 인기를 얻고 있다.

노스페이스 화이트라벨은 ▲쉘던 샤켓 ▲크루 저지 탑 등 시즌 인기 아이템은 물론, 25 F/W 시즌을 맞아 새롭게 출시될 ▲노벨티 올레마 재킷 ▲웨이브 LT 온 재킷 등을 통해 출연진들의 매력을 한층 돋보이게 할 개성 넘치고 다채로운 코디를 회차마다 선보일 예정이다.

한편, 보이즈 플래닛은 K팝 5세대 대표 남자그룹으로 거듭난 ‘제로베이스원’을 탄생시킨 바 있다. 이는 2년만에 역대 최다 인원인 160명의 참가자가 참여하는 ‘보이즈 2 플래닛’으로 돌아와 큰 화제를 모으고 있다.

보이즈 2 플래닛의 지난 주 방송분의 경우 해당 OTT에서 동시간대 전체 라이브 채널 중 실시간 시청 점유율이 80%를 육박했다. 실시간 검색어 1위에 오르기도 했다. 또한 전 세계로 생중계되는 플랫폼의 시청자 수는 전주 대비 50%를 웃도는 증가세를 기록하며, 전 세계 팬들의 관심까지 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]