한림화상재단, 더멀매트릭스로부터 1200만원 후원받아

한림화상재단은 화장품 제조업체 더멀매트릭스로부터 1200만원의 후원금을 전달받고, 이에 대한 감사의 뜻으로 감사패를 수여했다.

재단 측에 따르면 더멀매트릭스는 2019년 창립과 동시에 화상환자의 퇴원 후 생계비 지원을 목적으로 기부를 시작했다. 올해까지 총 7400만원을 한림화상재단에 후원했다.

이번 후원금은 화상환자들이 퇴원 이후 지속적으로 부담하게 되는 치료비와 피부 회복에 필요한 비용 등 생활 전반에 필요한 생계비로 사용될 예정이다. 특히 중증 화상환자의 경우 기존 직장으로 복귀가 어려운 현실 속에서 생계유지가 어려워지는 사례가 많아, 실질적인 회복을 위한 생계비 지원의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

허준 한림화상재단 이사장(한림대학교한강성심병원장)은 “더멀매트릭스는 6년 동안 한 해도 빠짐없이 꾸준히 나눔을 실천해온 후원자”라며 “화상환자의 자립과 일상 복귀를 위한 생계비 지원은 단순한 경제적 도움을 넘어, 삶의 회복을 위한 중요한 연결고리”라고 전했다.

김주영 더멀매트릭스 대표는 “기업의 시작이 누군가에게 희망이 되기를 바라는 마음으로 기부를 시작했다”며 앞으로도 화상환자들의 삶에 큰 도움이 되는 후원을 이어가고 싶다”고 말했다.

한편, 더멀매트릭스는 생체소재 기반 기술을 바탕으로 한 고기능성 보습 화장품 브랜드로, 피부 재건 및 회복을 위한 특허 성분 ECM이 함유된 마스크팩이 대표 제품이다. 설립 초기부터 ‘기술로 사람과 사회를 연결한다’는 기업 철학을 바탕으로, 지속적으로 사회적 책임을 실천해오고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]