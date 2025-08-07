유치부부터 실버부까지… 협회장배 전국생활체육태권도대회, 9일 수원서 개최

사진=대한태권도협회 제공

국내 태권도 생활체육인의 축제인 ‘2025년도 대한태권도협회장배 전국생활체육태권도대회’가 오는 9일 경기도 수원실내체육관에서 개최된다. 이번 대회에는 전국에서 1696명의 생활체육 태권도 동호인이 참가, 갈고닦은 기량을 선보이며 선의의 경쟁을 통한 우정과 화합을 다질 것으로 기대된다.

경기 종목은 품새 개인전, 품새 단체전, 태권체조 등으로 구성된다. 더불어 연령·급수·성별에 따라 다양한 부문에서 경기가 펼쳐진다.

대한태권도협회 양진방 회장은 “이번 대회는 태권도를 사랑하는 생활체육인들이 한자리에 모여 건강한 경쟁을 통해 스포츠 정신을 나누는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “생활체육으로서 태권도의 역할을 다시금 조명하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

한편 대한태권도협회는 공정성과 안전이 확보된 대회 운영을 위해 현장 운영 인력을 철저히 준비하여 원활한 진행에 만전을 기할 예정이다.

