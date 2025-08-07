우측 어깨 수술한 안우진, 그리고 키움의 해명

안우진. 사진=뉴시스

프로야구 키움 투수 안우진이 어깨 수술을 마쳤다. 부상 과정에서 일었던 논란에 구단은 입장문을 내고 해명했다.

키움은 7일 “안우진이 이날 오후 3시 세종스포츠정형외과에서 관절경을 통한 우측 어깨 오훼인대 재건술을 받았다”고 밝혔다.

수술을 집도한 금정섭 원장은 “수술은 약 1시간 가량 소요됐고, 문제없이 잘 끝났다. 약 5~6개월간 치료와 회복에 집중한 뒤, 이후에는 단계별 기술 훈련에 돌입해도 될 것으로 보인다”며 “과거 유사 사례를 봤을 때 회복 경과도 대체로 좋은 편이다. 기존의 경기력을 충분히 회복할 수 있을 것”이라고 설명했다.

안우진은 오는 9일 퇴원한 후 당분간 안정을 취할 예정이며, 다음 달 17일 사회복무요원 소집 해제 이후 본격적인 재활 프로그램에 돌입할 계획이다.

수술 전 안우진은 구단에 “걱정해주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다. 팀이 어려운 상황인 만큼 더욱 의욕적으로 복귀를 준비해왔고, 개인적으로 큰 기대감을 갖고 있었다. 몸 상태를 잘 끌어올려 팀에 합류해 선수단에 보탬이 되고, 팬 여러분께도 좋은 모습을 보여드리고 싶었는데 다시 불의의 부상을 입게 돼 매우 아쉽다”며 “이번 수술도 잘 받고, 재활에 최선을 다해 더 나은 모습으로 돌아오겠다”고 전했다.

이어 “제 부상과 관련해 여러 의혹이 제기되고 있는 것으로 알고 있다. 하지만 지금은 무엇보다 건강 회복에 집중해야 할 시기”라며 “부상 당시 상황에 대해서는 구단에 충분히 설명드렸다. 확인되지 않은 사실에 대해서 이야기하기보다 빠른 회복을 위한 기원과 응원을 부탁드린다”고 덧붙였다.

구단은 “안우진의 빠른 회복을 위해 재활 과정 동안 모든 지원을 아끼지 않을 계획이다. 또한 이번 부상이 선수단 안전 관리 소홀에서 비롯된 것으로 판단, 향후 유사한 일이 재발하지 않도록 훈련 간 선수들의 부상 방지와 안전 관리에 더욱 만전을 기할 방침”이라고 설명했다.

또한 구단은 “안우진 선수의 입장을 반영했다”는 입장문을 냈다.

◆추가 훈련 참여 배경 및 부상 경위

- 안우진 선수는 8월 2일(토) 오전 11시 30분, 고양 국가대표야구훈련장에서 열린 청백전에 실전 감각 점검을 위해 등판, 1이닝을 소화했습니다. 이후 불펜에서 약 15개의 공을 추가로 던졌으며, 투구를 마친 후 치료실로 이동해 치료 및 보강 운동을 진행했습니다.

- 안우진 선수는 청백전 종료 후 선수단 전체 미팅에 참석했고, 진 팀을 대상으로 추가 훈련이 예정돼 있다는 사실을 알았습니다. 안우진 선수는 코치실까지 찾아가 파트 코치에게 추가 훈련 제외를 정중히 요청했으나, 파트 코치의 권유를 따르기로 하고 추가 훈련에 임했습니다.

- 안우진 선수가 속한 투수조는 외야 우익수 위치 잔디(내야수 3루 베이스, 포수 및 외야수는 홈 베이스 후면)에서 추가 훈련(펑고)을 진행할 예정이었습니다. 안우진은 등판 후 운동화로 갈아 신은 상태였고, 빨리 훈련에 참여하기 위해 그대로 그라운드로 향했습니다. 또한 추가 훈련에 성실히 임하기 위해 공을 잡기 유리한 외야 글러브까지 착용하고 훈련에 나섰습니다. 훈련 제외 요청이 받아들여지지 않아 불성실하게 훈련에 임한 사실은 없습니다.

- 안우진 선수는 두 번째 펑고를 받는 중에 공을 놓치면서 넘어져 어깨를 부딪쳤고, 곧바로 병원으로 이송돼 첫 번째 정밀 검진을 받았습니다.

◆추가 훈련 참여 강요 여부

- 일각에서 제기된 ‘샤워 후 옷을 갈아입고 퇴근하던 중 훈련에 강제로 불려 나왔다’는 주장은 사실이 아닙니다. 안우진 선수가 퇴근을 위해 주차장으로 이동하거나 차량에 탑승한 사실이 없고, 특정 선수가 코치의 훈련 동참 지시를 전달하기 위해 안우진 선수를 찾아온 사실도 없습니다.

◆추가 훈련 강도

- 청백전 종료 후 진 팀 투수들은 외야 필드에서 추가 훈련으로 펑고를 진행했습니다. 펑고를 받는 선수는 좌우 6M~7M 씩 폭을 두고 섰고, 선수와 펑고를 쳐주는 코치와의 거리는 약 5M 정도였습니다. 타구의 강도는 배트에 공을 가볍게 갖다 대는 수준이었습니다. 전체 시간은 약 15~20분 정도 소요 되었습니다. 추가 훈련 후 선수단 교육이 예정돼 있어 평소보다 짧게 진행했습니다.

◆부상 은폐 의혹

- 사실이 아닙니다. 안우진 선수의 부상에 대한 정확한 진단이 나오지 않은 상황에서 무분별한 오해가 퍼질 것을 우려하여 최종 결과가 나올 때까지 추측 자제 등을 요청한 수준이며, 부상은 굉장히 민감한 문제이기 때문에 잘못된 정보가 전달되지 않기 위한 노력의 일환이었습니다. 부상 은폐를 위해 선수단을 집합시켜 압박한 사실은 없습니다.

