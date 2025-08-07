강원랜드, 전기차 충전요금 할인 이벤트… ‘환경표지인증’ 기념

강원랜드가 호텔 및 휴양콘도미니엄 서비스 부문 ‘환경표지 인증’ 획득을 기념, 이달 말까지 전기차 이용 고객을 위한 충전요금 할인 이벤트에 나선다.

강원랜드는 전기차 충전기 설치업체 에버온과 손잡고 오는 31일까지 말까지 전기차 충전요금을 10% 할인된 가격으로 제공한다. 현재 강원랜드에는 호텔 및 콘도, 워터월드 등에 총 136기의 에버온 전기차 충전기가 구축돼 있다.

이를 통해 하계 성수기 기간 하이원리조트를 찾는 전기차 운전자들에게 실질적인 혜택을 줄 것으로 기대된다.

강원랜드는 올해 초 환경부 산하기관인 한국환경산업기술원으로부터 국내 최초로 호텔과 휴양콘도미니엄 부문 모두 환경표지 인증을 획득한 바 있다. 이번 이벤트는 이를 계기로 리조트 이용객들에게 친환경 차량 이용을 장려하고 탄소중립 실현에 힘을 보태기 위해 마련됐다.

이밖에 강원랜드는 호텔 및 콘도 객실에서 버려지는 객실 시트류 등 린넨을 자원순환이 가능한 리타올(재생타월)로 업사이클링해 하이원리버스(high1 rebirth)라는 새로운 브랜드를 선보이는 등 친환경 리조트 실현을 위한 ESG 활동을 꾸준히 추진 중이다.

권부근 강원랜드 호텔콘도영업실장은 “강원랜드가 친환경 경영을 실천해온 결과인 환경표지인증 획득을 기념해 이번 할인 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 강원랜드는 하이원리조트 내 탄소배출 감소와 ESG 경영 고도화를 위한 다양한 정책을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

