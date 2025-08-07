[오늘의 연예 Pick] 곽도원·엄태웅·정우성, 복귀 소식 → 아이들 소연, LA서 과감한 외출룩 공개 → SNL 외국인 크루, 솔직 반전 입담 → 美 K팝 팬 10명 중 4명, CD 구매에 ‘연간 14만원’ 이상 사용 → 이경규, 약물 운전 논란 후 심경

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 곽도원·엄태웅·정우성, 복귀 소식 솔솔…싸늘한 시선 지울까

배우 곽도원·엄태웅·정우성이 각기 다른 사유로 공백기를 가진 뒤 작품 복귀를 앞두고 있다.

7일 문화계에 따르면 곽도원은 오는 10월9~10일 국립극장 달오름극장에서 열리는 연극 욕망이라는 이름의 전차에 출연한다. 1947년에 발표된 이 작품은 작가 윌리엄스에게 뉴욕 극비평가협회상, 퓰리처상을 안겨 주면서 미국 주류 극작가의 반열에 올려놓았다. 곽도원은 욕망의 화신 스탠리를 맡아 욕망의 희생자 블랑쉬 역의 송선미, 한다감과 함께 호흡을 맞춘다.

곽도원이 대중 앞에 서는 건 약 3년만이다. 2022년 9월 음주운전 혐의로 입건된 뒤 도로교통법 위반 혐의로 약식 기소돼 1000만원의 벌금 처분을 받았다. 당시 곽도원은 제주 애월읍 봉성리 한 도로에서 차량을 세워 둔 채 잠이 들었다가 적발됐다. 혈중알코올농도는 면허 취소 수치를 넘은 것으로 알려졌다.

출연했던 영화 소방관이 무기한 연기를 끝내고 지난해 개봉했지만 곽도원은 제작보고회와 언론시사회, 인터뷰 등 홍보 일정에는 참여하지 못했다. 모든 일정에서 배제되며 자숙의 시간을 가졌다. 특히 연출자 곽경택 감독이 “더 큰 책임을 져야 한다. 아주 밉고 원망스럽다”고 공개적으로 비판하기도 했다.

엄태웅은 9년의 공백을 마치고 스크린에 복귀한다. 오는 9월3일 영화 마지막 숙제를 통해 조심스럽게 대중을 만난다. 영화는 사는 곳을 기준으로 민영 아파트와 임대 아파트로 나뉘어 마음의 벽을 세운 4학년 3반 아이들에게 자신만의 독특한 수업을 이어가는 임시 담임 김영남을 중심으로 이야기가 펼쳐진다. 엄태웅이 김영남 역을 맡았다. 제작사는 언론배급시사회, 인터뷰 등 공식 행사를 진행하지 않는다.

엄태웅은 최근 열린 제29회 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)에서 영화 버전으로 상영된 아이 킬 유에도 출연했다. 이 작품은 하반기 OTT를 통해 공개될 예정이다.

엄태웅은 2016년 유흥업소 종업원 A씨를 성폭행한 혐의로 고소를 당했다. 이후 A씨의 주장이 허위로 밝혀졌지만 성매매는 혐의가 인정돼 벌금 100만원의 약식기소 처분을 받았다.

지난해 혼외자 논란에 휩싸였던 정우성은 최근 교제해오던 다른 여성과 혼인신고를 했다는 설이 제기되면서 다시 입방아에 올랐다. 소속사 아티스트컴퍼니는 “개인의 사적인 부분이라 회사 차원의 공식입장은 드릴 수 없다”며 “과도한 관심과 추측은 자제해주실 것을 당부드린다”고 입장을 전했다.

하지만 지난해 11월 모델 문가비가 낳은 아들의 친부라는 사실이 공개돼 논란의 중심에 섰던 그가 다시 사생활 이슈로 주목받게 되면서 복귀를 앞둔 연예 활동에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

정우성은 올해 하반기 디즈니+의 메이드 인 코리아 공개를 앞두고 있다. 이 작품은 1970년대를 배경으로 부와 권력에 대한 야망을 쫓는 남자와 그를 막는 강직한 검사의 이야기를 그린다. 대한민국 근현대사를 관통하는 굵직한 사건들을 흡입력 넘치는 전개와 장대한 스케일의 볼거리로 담아낼 예정이다. 현빈이 함께 출연한다.

◆ 아이들 소연, LA서 과감한 외출룩 공개…강렬한 매력 발산

그룹 아이들 소연이 과감하고 세련된 외출룩으로 눈길을 사로잡았다.

소연은 7일 자신의 SNS에 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 소연은 미국 캘리포니아 로스앤젤레스에서 여유로운 일상을 보내고 있는 모습이다. 몸에 완벽하게 밀착되는 보디슈트를 착용한 그는 잘록한 허리 라인과 쭉 뻗은 각선미를 과감하게 드러내며 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡았다. 자신감 넘치는 포즈가 어우러져 세련되면서도 강렬한 매력을 발산하며, 로스앤젤레스의 화창한 배경과 완벽한 조화를 이루고 있다.

한편, 소연이 소속된 그룹 아이들은 지난 2~3일 열린 ‘케이콘(KCON) LA 2025’에 참석했으며, 오는 9일에는 마카오 베네시안 아레나에서 열리는 ‘올 더 케이팝 스테이지 인 마카오(ALL THE K-POP STAGE IN MACAU)’ 무대에 오를 예정이다.

◆ “양다리 당해”…‘파자매 파티’ SNL 외국인 크루, 솔직 반전 입담

유튜브 토크 예능 ‘파자매 파티’가 글로벌 게스트들과 함께한 ‘외노자 특집’ 편을 공개했다.

지난 6일 유튜브 채널 ‘이게진짜최종’을 통해 공개된 ‘파자매 파티’ 11화 ‘외노자 특집’ 편에는 ‘SNL 7’ 신입 크루인 일본인 배우 아라타 모모코, 스리랑카 출신 콘텐츠 크리에이터 쇼마, 폴란드 출신 방송인 정빅토리아(정토리)가 출연했다. 이들은 MC 김똘똘과 함께 한국, 일본, 스리랑카, 폴란드까지 4개국을 아우르는 한국살이 적응기, 연애사, 외국인 차별 에피소드 등을 주제로 한 글로벌 ‘걸즈 토크’를 펼쳐 눈길을 모았다.

이번 회차에서는 출연한 외국인 게스트 세 명 모두, 한국에서 만난 남자친구가 ‘바람’을 피웠던 경험을 털어놓으며 충격을 안겼다. 먼저 정토리는 “펜팔로 사귀게 된 첫 한국인 남자친구가 말싸움 끝에 폭행까지 갔고, 나도 맞았다. 쓰레기였다”는 충격적인 연애사를 공개했다. 이어 “이후 3년 가까이 만나며 결혼 준비까지 했던 두 번째 남자친구도 결혼 직전 바람을 피워 헤어졌다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

쇼마와 모모코 역시 한국에서 만난 남자친구의 외도 경험을 털어놓았다. 양다리 연애를 당한 이후 마음의 문이 닫혔다는 쇼마와, 한일 장거리 연애를 위해 알바를 8개씩 뛰며 남친을 내조했지만 배신당한 모모코의 사연이 공개되면서 안타까움을 자아냈다.

이에 김똘똘은 “이 얘기를 듣고 많은 글로벌 친구들이 한국 남자가 다 바람 핀다고 생각할 수 있다. 하지만 그런 사람들만 그렇게 하는 것”이라며 ‘사람 바이 사람’ 케이스임을 강조했다. 또 한국에서 당한 차별과 좋지 않은 경험들을 들은 뒤에는 “아직도 그런 상황들이 있다는 게 참 유감이고, (한국인으로서) 대신 사과하고 싶다”며 게스트들에게 진정성 있는 위로를 전해 공감대를 이끌었다.

또한 이번 회차에서는 각국 출신 게스트들의 유쾌한 한국 적응기가 개성 넘치는 입담으로 쏟아졌다.

스리랑카 내전을 피해 9살 때부터 경상도에서 자랐다는 쇼마는 능숙한 한국어로 원어민급 욕설 시범을 선보여 웃음을 자아내고, “밥 먹을 때 꼭 김치가 있어야 한다”며 한국인보다 더 한국인 같은 식습관을 털어놨다. 모모코 역시 한국인 친구에게 차별적 발언을 한 일본인에게 “리스펙트 할 수 없다”며 ‘사이다 일침’을 날려 눈물 흘리게 한 일화를 소개, 무례함을 참지 않는 똑 부러진 ‘테토녀’ 성격을 보여줘 박수를 받았다.

‘파자매 파티’는 오직 여성 게스트만 출연 가능한 홈파티 콘셉트의 유튜브 토크 예능으로, ‘핫게이’ 크리에이터 김똘똘이 MC를 맡아 게스트들과의 ‘찐자매’ 케미를 완성하며 차별화된 토크 콘텐츠로 입소문을 타고 있다. 특히 방송인 서유리, 낸시랭, 라붐 출신 율희, 유튜버 히밥, BJ 과즙세연, 개그우먼 이세영, 댄서 권또또 등 다양한 서사를 가진 막강한 여성 게스트 라인업이 이어지며, 모든 회차가 온라인상에서 뜨거운 화제를 모았다.

◆ 美 K팝 팬 10명 중 4명, CD 구매에 ‘연간 14만원’ 이상 사용

미국의 K-팝 팬 10명 중 4명이 연간 K-팝 CD 구매에 100달러(한화 약 14만원) 넘는 돈을 소비하는 것으로 조사됐다. 다만 K-팝 콘서트 관람 경험자는 절반에 미치지 못했다.

7일 미국 음악매체 빌보드는 미국 K-팝 팬들을 대상으로 조사한 ‘미국의 K-팝 팬덤’이라는 제목의 보고서를 공개했다. 빌보드는 지난해 8월15일부터 30일까지 만 14세 이상의 독자 약 1400명을 대상으로 설문조사를 진행했다.

지난 1년간 K-팝 CD를 구매한 적 있다고 응답한 사람의 비율은 63％를 기록했다. 또 응답자 중 1년간 CD 구매에 100달러 이상 소비했다고 응답한 비율은 총 41％에 달했다. 구체적으로 101∼150달러(한화 약 14만∼21만원) 10％, 151∼200달러(한화 약 21만∼28만원) 6％, 201∼250달러(한화 약 28만∼35만원) 5％였다. 250달러 이상 소비했다고 답한 팬은 20％였다.

특히 응답자 절반 이상은 적극적으로 음반을 구입하는 양상을 보였다. 응답자의 52％는 디자인이나 구성품이 다르다는 이유로 같은 K-팝 음반을 여러장 구매한 경험이 있었다.

빌보드는 자국 내 K-팝 팬 다수가 음반과 의류, 응원봉 등 K-팝 가수와 관련한 상품을 구입하고 수집하는 활동에 거리낌 없이 참여한다는 점에 주목했다. 글렌 피플즈 빌보드 수석 애널리스트는 “K-팝 팬들은 단지 일상적으로 음악을 듣는 이들이 아니라 헌신하고, 적극적이고, 열정적이고 조직적인 팬”이라고 분석했다.

콘서트 관람에는 상대적으로 돈을 적게 소비했다. 응답자의 53％가 1년간 K-팝 콘서트를 한 번도 관람한 적 없다고 답했고, 세 번 이상 콘서트를 관람한 비율은 16％에 그쳤다. 콘서트를 관람하지 않은 이유는 공연 장소가 멀고 티켓이 비싸다는 응답이 절반 이상 차지했다.

◆ 이경규 “큰 우여곡절…반드시 우뚝 설 것”

개그맨 이경규가 최근 논란이 된 약물 운전 혐의와 관련해 직접 심경을 전했다.

7일 오후 진행된 SBS TV 새 예능 프로그램 ‘한탕 프로젝트 - 마이턴’ 제작발표회에서 이경규는 “개인적으로도 참 많은 일이 있었다. 그래서 더 열심히 할 수밖에 없었다. 이번 작품을 통해 반드시 제대로 우뚝 서겠다”고 각오를 밝혔다.

이날 공개된 하이라이트 영상에는 경찰에 연행되는 이경규의 모습도 담겨 있어 눈길을 끌었다. 이에 대해 그는 “드라마 속 상황이지만, 현실처럼 느껴질 수밖에 없을 정도로 몰입했다”며 “내가 워낙 연기와 현실을 넘나들다 보니 시청자들도 헷갈릴 수 있다”고 재치 있게 말했다.

함께 출연하는 탁재훈은 “경규 형이 시상식 수상 소감을 몇 달째 준비하고 있다는 얘기를 들었다”며 “이번에 정말 한을 품은 것 같다. 촬영장에서 가장 열심히 하는 선배”라고 현장 분위기를 전했다.

한편, 이경규가 출연하는 ‘마이턴’은 트롯 아이돌을 제작하는 과정을 다룬 페이크 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램이다. 탁재훈, 박지현, 추성훈, 남윤수 등이 트롯돌로 활약하며 개그우먼 이수지는 히든 캐릭터로, 김원훈은 매니저 역할로 등장한다. 첫 방송은 7일 오후 9시에 공개된다.

