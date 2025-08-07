웹젠, 2Q 전년比 절반 ‘뚝’…“신작 개발 주력”

웹젠 CI. 웹젠 제공

웹젠이 전년 대비 저조한 2분기 성적표를 받아들었다.

웹젠은 2025년 2분기 매출 391억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 67억원을 기록했다고 7일 공시했다. 전년 동기 대비 매출 18.6%, 영업이익 47.7%, 당기순이익 51.6% 감소했다.

직전 1분기에 비해서는 매출과 영업이익이 각각 5.9%, 30.7% 감소했다. 일시적으로 법률비용이 발생한 1분기에 비해 2분기 당기순이익은 431.4% 올랐다는 게 기업의 설명이다. 이로써 웹젠은 상반기 누적 매출 806억원, 영업이익 150억원, 당기순이익 80억원을 냈다. 전년 동기 대비 각각 26.3%, 49.4%, 76.8% 줄었다.

상반기 실적에는 신작 출시 부재에 따른 매출 감소와 국내 게임시장의 전반적인 침체가 영향을 미쳤다. 실제 ‘메틴’ 서비스, ‘뮤(MU)’ IP 제휴 사업 등으로 캐시카우 역할을 해온 해외 매출(197억원)의 증감은 큰 변동이 없으나, 2분기 전체 매출에서 차지하는 비중(51%)은 약 2년 만에 국내 사업보다 높아졌다.

웹젠은 하반기 ‘드래곤소드’와 ‘뮤: 포켓나이츠’ 등의 신작 출시에 주력하면서 실적 반등을 준비한다. 자회사들의 게임 개발 상황을 확인해 연내에 출시할 게임들도 추가로 일정을 확보할 계획이다.

오픈월드 액션RPG를 표방하는 드래곤소드는 판타지 세계관에서 정교하게 설계된 콤보액션 기반의 전투를 장점으로 내세웠다. 지난 6월 드래곤소드의 CBT(비공개테스트)를 마쳤고, 현재는 개발 완성도 보완과 함께 게임커뮤니티를 운영하고 있다. 해당 커뮤니티에서는 개발자 노트 등으로 개발 방향성을 미리 알리며, 국내외 게이머들에 게임 정보를 안내하고 있다.

방치형게임(IDLE) 장르로 분류되는 뮤: 포켓나이츠 역시 연내 출시 일정을 확정해 서비스 준비에 나섰다. 뮤 지식재산(IP)을 활용해 개발 중인 게임으로 MMORPG의 콘텐츠 지속력과 확장성을 즐길 수 있는 기획을 통해 독창적인 게임성을 확보했다.

이외에도 ‘웹젠레드코어’에서 언리얼 엔진5를 기반으로 개발하는 신작 MMORPG를 비롯한 개발 전문 자회사들의 신작 게임들도 사업 일정에 맞춰 올해부터 게임 정보를 공개한다.

수집형 RPG 장르의 ‘테르비스’는 일본 코믹마켓(코미케)에 꾸준히 참여하는 등 사전 인지도 확보와 동시에 게임 완성도를 높이는 개발 보완에 주력하고 있다. CBT 의견을 반영한 추가 개발을 시작했고, 개발 진척을 감안해 올해 이후로 출시 일정을 다시 점검한다.

김태영 웹젠 대표이사는 “준비하는 신작 게임들의 게임성을 보장하고 흥행게임으로 자리잡기 위해 당분간 개발 보완에 주력하고 있다”며 “우수 개발사를 확보하는 외부 투자는 지속하고 있으며, 진행 중인 신작 게임 중 개발 완성도를 확보한 미공개작들의 출시 일정은 서둘러 사업 일정을 정비 중”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

