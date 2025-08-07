쇼미더머니 콘서트 온다…넉살·더콰이엇·릴보이·이영지·자이언티

Mnet 힙합 서바이벌 프로그램 ‘쇼미더머니’가 콘서트로 팬들과 만난다.

'쇼미더머니’ 시즌 대표 아티스트들이 출연하는 콘서트 ‘쇼미더머니 콘서트 - WAKE UP(SHOW ME THE MONEY CONCERT - WAKE UP)'이 오는 9월 6일과 7일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 개최된다.

이번 공연은 매 시즌 음원 차트를 휩쓴 ‘쇼미더머니’ 히트곡들을 아우르는 탄탄한 세트리스트로 관객들을 찾아갈 예정이다.

첫째 날인 6일에는 더콰이엇, 릴보이, 빅나티, 수퍼비, 스윙스, 자이언티가 무대에 오른다. 이어 7일에는 넉살, 릴보이, 신스, 이영지, 저스디스, 키드밀리가 합류한다. 양일 추가 라인업도 공개될 예정으로, ‘쇼미더머니’의 전설적인 무대들을 다시 만날 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

지난 시즌을 빛낸 스타들이 총출동하는 만큼, 관객들이 함께 부를 수 있는 명곡 퍼레이드는 물론, 시청자들의 추억과 향수를 자극하는 특별한 무대들이 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.

Mnet ‘쇼미더머니’는 국내 최초 힙합 서바이벌 프로그램이자, 대한민국에서 최다 시즌을 기록한 음악 서바이벌로, 한국 힙합 대중화를 이끌며 꾸준한 사랑을 받아왔다. 최근 시즌 12 제작 확정 소식이 전해지며 팬들의 기대감이 더욱 높아진 가운데, 이번 콘서트는 새로운 시즌을 기다리는 팬들에게 잊지 못할 선물이 될 것으로 기대된다.

한편, ‘SHOW ME THE MONEY CONCERT - WAKE UP’ 티켓은 오는 13일 오후 6시부터 NOL 티켓을 통해 예매가 가능하다.

